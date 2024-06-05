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Українські зірки 40+, які ніколи не були одружені

Середа 05 червня 2024 09:00
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Українські зірки 40+, які ніколи не були одружені Андрій Данилко і Руслан Сенічкін (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Не всі жінки та чоловіки вступають у шлюб до 40 років. Деякі з них дуже вимогливі до вибору партнера, що ускладнює пошук свого супутника життя. Ця ситуація знайома і героям нашого сьогоднішнього матеріалу.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто із українських зірок, незважаючи на свій зрілий вік, досі залишається неодруженим.

Андрій Данилко

50-річний співак Андрій Данилко ніколи не був у шлюбі і у нього немає дітей. Минулого року у своєму інтерв'ю артист відкрито визнав, що більше не плекає ілюзій щодо сімейного щастя і змирився зі своїм холостяцьким статусом.

Якийсь час йому приписували роман з "мамою" Вєрки Сердючки Інною Білоконь, але вона вже заміжня.

Сам Андрій неодноразово насміхався над цими чутками, стверджуючи, що його серце належить сцені.

Українські зірки 40+, які ніколи не були одружені

Андрій Данилко (фото: instagram.com/v_serduchka)

Ектор Хіменес-Браво

Зірка українського кулінарного шоу Ектор Хіменес-Браво, неохоче розкриває деталі свого особистого життя, побоюючись, що увага публіки може негативно вплинути на його стосунки.

Деякий час ресторатор зустрічався з Анною Тягун, проте їхні стосунки закінчилися. Наразі у шеф-кухаря роман із молодою українкою.

Час від часу Ектор ділиться з нею романтичними знімками.

Незважаючи на свої 51, кулінар так жодного разу не одружувався.

Українські зірки 40+, які ніколи не були одружені

Ектор Хіменес-Браво (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

Руслан Сенічкін

Незважаючи на те, що зірка каналу 1+1 часто розважає глядачів своїми дотепними та кумедними коментарями, він завжди уникає обговорення свого особистого життя.

Схоже, 44-річний Сенічкін досить успішно утримує в таємниці свій сімейний статус, що викликає загальний інтерес серед його шанувальників.

Якщо вірити інформації в інтернеті, телеведучий жодного разу не був у шлюбі.

Українські зірки 40+, які ніколи не були одружені

Руслан Сенічкін (фото: instagram.com/ruslan_senichkin)

Раніше ми писали про 8 українських зірок, які ще не мають дітей.

Також ми писали про знаменитостей, які стали багатодітними батьками під час війни.

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Андрій Данилко Ектор Хіменес-Браво Зірки шоу-бізнесу
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