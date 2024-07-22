Не устояли: 6 холостяков, которые все же женились

Бенедикт Камбербетч

Бенедикт Камбербетч уже почти девять лет счастлив в браке с Софи Хантер, хотя раньше фанаты думали, что ему не суждено было жениться.

Когда актер часто менял девушек, но ни одна не подходила ему на роль жены. Это связано с тем, что он был очень избирательным и, возможно, даже придирчивым к девушкам.

Лишь к 39 годам Камбербетч осознал, что готов к браку, поскольку нашел подходящую женщину.

Бенедикт Камбербетч и Софи Хантер (фото: Getty Images и Википедия)

Джош Реднор

Звезда шоу "Как я встретил вашу маму" Джош Реднор объявил о своей свадьбе с любимой, психологом Джорданой Джейкобс, в январе этого года.

Актер долгое время оставался сам, а поклонники неоднократно напоминали, что "время тикает".

Джош Реднор и Джордана Джейкобс (фото: instagram.com/joshradnor)

Крис Эванс

Множество поклонниц мечтали завоевать сердце Криса Эванса. В течение многих лет он оставался завидным холостяком и считал себя неудачником в любви. У актера было много краткосрочных и неудачных романов.

В какой-то момент Крис даже стал сомневаться, что он создан для брака. Но терпение всегда вознаграждается.

В жизни Эванса появилась та самая. В сентябре 2023 года стало известно, что он тайно женился на Альбе Баптисте. Поклонницам придется смириться с тем, что сердце Криса теперь занято.

Крис Эванс и Альба Баптиста (фото: Википедия, instagram.com/alba.baptista)

Тейлор Лотнер

В жизни Тейлора Лотнера было немало романтических связей, включая короткие интрижки с Селеной Гомес и Тейлор Свифт.

Однако в 2022 году актер наконец-то нашел свою единственную и женился. Фанаты уверены в искренности чувств Тейлора, ведь его избранница - не представитель шоу-бизнеса, где часто преобладают деньги и слава. Его женой стала медсестра Тейлор Доум.

Тейлор Лотнер с супругой (фото: instagram.com/taylorlautner)

Йен Сомерхолдер

В 2015 году звезда "Дневников вампиров" Йен Сомерхолдер связал себя узами брака с Никки Рид. В СМИ появилась яркая новость: "Еще один сердцеед покидает список самых завидных холостяков Голливуда".

Эта новость шокировала поклонников, ведь Иен долго не мог найти свою идеальную пару и имел множество неудачных романов.

Однако учитывая, что Сомерхолдер состоит в браке уже девятый год, можно сказать, что он сделал правильный выбор.

Йен Сомерхолдер и Никки Рид (фото: instagram.com/iansomerhalder)

Джастин Бибер

В юности Джастин Бибер часто создавал проблемы в отношениях. Он встречался с Селеной Гомесом с 2011 по 2015 год, и трудно подсчитать, сколько раз они расходились и снова сходились.

В периоды паузы пары Джастин заводил интрижки с другими девушками. Фанаты считали, что певец не воспринимает всерьез свою личную жизнь и надолго останется холостяком.

Однако все были удивлены, когда Бибер предложил руку и сердце Хэйли. Похоже, он наконец-то нашел свою идеальную спутницу.

Сейчас пара ждет первенца.

Джастин Бибер и Хейли (фото: instagram.com/justinbieber)