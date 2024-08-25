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Не встиг розлучитися з Джей Ло, а вже знайшов іншу: Бена Аффлека підозрюють у новому романі

Неділя 25 серпня 2024 18:29
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Не встиг розлучитися з Джей Ло, а вже знайшов іншу: Бена Аффлека підозрюють у новому романі Бен Аффлек (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

52-річний актор Бен Аффлек продовжує вести насичене життя, незважаючи на розлучення з Дженніфер Лопес. Днями його помітили у компанії 36-річної дочки американського політика Роберта Френсіса Кеннеді-молодшого.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Mail.

Так, повідомляється, що Бен та Кік Кеннеді проводили час разом у ресторані Polo Loun у готелі Beverly Hills, а також в інших популярних серед знаменитостей місцях.

Видання зазначає, що природа стосунків між парою залишається невідомою, як і обставини їхнього знайомства.

Можливо, вони перетнулися у спільних колах: Кік брала участь у телешоу "Стримай свій ентузіазм" і "Новини", а також знялася в комедійній драмі "Страх і ненависть в Аспені".

Вона закінчила Стенфордський університет у Каліфорнії, де вивчала історію і театр.

Не встиг розлучитися з Джей Ло, а вже знайшов іншу: Бена Аффлека підозрюють у новому романіНе встиг розлучитися з Джей Ло, а вже знайшов іншу: Бена Аффлека підозрюють у новому романі

Не встиг розлучитися з Джей Ло, а вже знайшов іншу: Бена Аффлека підозрюють у новому романі

Кік Кеннеді з батьком (фото: instagram.com/kickkennedy)

Нагадаємо, цього тижня сталося те, чого віддані шанувальники Дженніфер Лопес і Бена Аффлека побоювалися - одна з найкрасивіших пар Голлівуду розлучилася. Співачка навіть вирішила повернути своє дівоче прізвище.

Чутки про розрив подружжя почали з'являтися ще навесні, і виявилося, що документи на розлучення було подано в той самий період.

Проте зірки ретельно приховували свої проблеми від громадськості і робили все можливе, щоб уникнути обговорень про це.

Раніше Дженніфер Лопес назвала офіційну причину розлучення з Беном Аффлеком.

Також ми писали, що Джей Ло та і син актора гарно проводять час.

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Дженніфер Лопес Бен Аффлек Стосунки Зірки
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