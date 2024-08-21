Дженніфер Лопес офіційно подала на розлучення з Беном Аффлеком

55-річна Дженніфер Лопес офіційно подала на розлучення з 52-річним Беном Аффлеком.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Mail .

Повідомляється, що знаменитість наважилась на цей крок 20 серпня - у день річниці їхнього з Беном весілля.

При цьому в юридичних документах вказана дата розставання - 26 квітня 2024 року.

Уточнюється, що у пари немає шлюбного контракту. За повідомленнями джерел, їхній розрив, можливо, стався через фінансові розбіжності.

Пара вже давно проживає окремо, а в день народження Лопес Аффлек придбав новий будинок.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек (фото: Getty Images)

Джерела повідомляють, що це стало для Дженніфер справжнім "ударом по серцю" і і вона остаточно вирішила завершити стоснуки.

Нагадаємо, Бен Аффлек і Дженніфер Лопес заручилися у 2002 році, але незабаром скасували заручини. Через багато років вони знову стали парою і одружилися у 2022 році.

Кілька місяців тому з'явилися чутки про можливе розлучення пари. За чутками, причиною проблем в їхніх стосунках стала надмірна увага громадськості до їхнього союзу.