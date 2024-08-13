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Дженніфер Лопес і син Бена Аффлека гарно проводять час на тлі чуток про розлучення зіркової пари (фото)

Вівторок 13 серпня 2024 13:48
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Дженніфер Лопес і син Бена Аффлека гарно проводять час на тлі чуток про розлучення зіркової пари (фото) Дженніфер Лопес і Бен Аффлек (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Днями співачку та акторку Дженніфер Лопес помітили в особняку, яким нещодавно обзавівся Бен Аффлек. Ба більше, її побачили із сином Бена і Дженніфер Гарнер Семюелем. Вони разом прогулювалися торговим центром.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Mail.

Так, 55-річна актриса приїхала у будинок Аффлека в Брентвуді в неділю, 11 серпня, напередодні його дня народження.

Того ж дня Лопес супроводжувала 12-річного сина Аффлека, Семюеля, у торговий центр.

Знаменитість обрала для прогулянки у сонячний день білий комбінезон вільного крою, компанію йому склали біло-смарагдові кросівки на платформі. Дженніфер зробила непомітний макіяж і розпустила волосся.

Семюель був одягнений у чорну футболку оверсайз, чорні джинси і сірі кросівки.

Співачка разом з пасинком вирушила на шопінг у торговий центр Century City Mall у Беверлі-Гіллз, де їх помітили за покупками в елітному магазині.

Було очевидно, що вона чудово ладнає із сином чоловіка: вона обіймала його за плечі, а він довірливо поклав руку на її спину.

Коли артистка і підліток залишили центр з покупками в руках, вони сіли в чорний позашляховик і вирушили до будинку Аффлека, який той нещодавно придбав.

Зірка фільму "Стриптизерки" зайшла в холостяцьку берлогу Бена і провела там кілька годин.

Раніше стало відомо, що подружжя оформило документи на розлучення. Чутки про це з'явилися ще кілька місяців тому, проте жодних офіційних підтверджень не було.

Тепер колишнє зірки чекають слушного моменту, щоб публічно заявити про розставання. Очікується, що це станеться до кінця літа.

Раніше інсайдери розкрили правду про розлучення Лопес і Аффлека.

Також астролог відповіла, що насправді коїться з парою.

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Дженніфер Лопес Бен Аффлек Діти Розлучення Зірки
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