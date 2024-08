Дженніфер Лопес і син Бена Аффлека гарно проводять час на тлі чуток про розлучення зіркової пари (фото)

Так, 55-річна актриса приїхала у будинок Аффлека в Брентвуді в неділю, 11 серпня, напередодні його дня народження.

Того ж дня Лопес супроводжувала 12-річного сина Аффлека, Семюеля, у торговий центр.

Знаменитість обрала для прогулянки у сонячний день білий комбінезон вільного крою, компанію йому склали біло-смарагдові кросівки на платформі. Дженніфер зробила непомітний макіяж і розпустила волосся.

