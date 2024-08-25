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Не успел развестись с Джей Ло, а уже нашел другую: Бена Аффлека подозревают в новом романе

Воскресенье 25 августа 2024 18:29
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Не успел развестись с Джей Ло, а уже нашел другую: Бена Аффлека подозревают в новом романе Бен Аффлек (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

52-летний актер Бен Аффлек продолжает вести насыщенную жизнь, несмотря на развод с Дженнифер Лопес. На днях его заметили в компании 36-летней дочери американского политика Роберта Фрэнсиса Кеннеди-младшего.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

Так, сообщается, что Бен и Кик Кеннеди проводили время вместе в ресторане Polo Loun в отеле Beverly Hills, а также в других популярных среди знаменитостей местах.

Издание отмечает, что природа отношений между парой остается неизвестной, как и обстоятельства их знакомства.

Возможно, они пересеклись в общих кругах: Кик участвовала в телешоу "Умерь свой энтузиазм" и "Новости", а также снялась в комедийной драме "Страх и ненависть в Аспене".

Она окончила Стэнфордский университет в Калифорнии, где изучала историю и театр.

Не успел развестись с Джей Ло, а уже нашел другую: Бена Аффлека подозревают в новом романеНе успел развестись с Джей Ло, а уже нашел другую: Бена Аффлека подозревают в новом романе

Не успел развестись с Джей Ло, а уже нашел другую: Бена Аффлека подозревают в новом романе

Кик Кеннеди с отцом (фото: instagram.com/kickkennedy)

Напомним, на этой неделе произошло то, чего преданные поклонники Дженнифер Лопес и Бена Аффлека опасались - одна из самых красивых пар Голливуда развелась. Певица даже решила вернуть свою девичью фамилию.

Слухи о разрыве супругов начали появляться еще весной, и оказалось, что документы на развод были поданы в тот же период.

Однако звезды тщательно скрывали свои проблемы от общественности и делали все возможное во избежание обсуждений об этом.

Ранее Дженнифер Лопес назвала официальную причину развода с Беном Аффлеком.

Также мы писали, что Джей Ло и сын актера хорошо проводят время.

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