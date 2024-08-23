Дженніфер Лопес назвала офіційну причину розлучення з Беном Аффлеком
55-річна співачка та акторка Дженніфер Лопес озвучила причину розлучення з Беном Аффлеком.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Mail.
Так, причиною розриву подружжя стала публічність їхніх стосунків.
Як пише ЗМІ, ця причина "реальна". У статті зазначено, що Лопес "не могла контролювати свого чоловіка, який перебував у стані стресу, а він не міг її змінити".
На думку журналістів, ще однією помилкою в шлюбі стало наполегливе бажання співачки виносити на публіку подробиці їхніх стосунків.
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек (фото: Getty Images)
Крім розлучення, Джей Ло хоче відмовитися і прізвища Аффлека, яке взяла після весілля.
Вона попросила суд змінити його з "Дженніфер Лінн Лопес Аффлек" на дівоче "Дженніфер Лінн Лопес".
Зараз зірка має намір розділити їхні з актором активи і борги. Незабаром почнеться шлюборозлучний процес.
Раніше ми розповідали, що Дженніфер Лопес і син Бена Аффлека гарно провели час разом.
Також астролог дала відповідь, що насправді коїться між Лопес та Аффлеком.