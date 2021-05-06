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Всплыли подробности о нападении пьяной компании на ветерана АТО: предупреждал о ноже (фото)

Новина українською → Тернопольская область, Четверг 06 мая 2021 20:32
Всплыли подробности о нападении пьяной компании на ветерана АТО: предупреждал о ноже (фото) Коллаж РБК-Украина: ветеран АТО в ходе самообороны убил одного из шести нападавших
Автор: Владимир Костырин

Побратим 24-летнего ветерана АТО Андрея Пекельного, который в ходе самообороны убил одного из шести нападавших, ворвавшихся к нему домой в селе Глещава под Тернополем, рассказал подробности о происшествии. По словам мужчины, обидчик сам напоролся на нож во время борьбы, когда навалился на бывшего военного.

Об этом 6 мая рассказал Андрей Кметь в своем Facebook.

Он также отметил, описывая ход событий ночью 2 мая, что ветеран предупреждал дебоширов о ноже и готовности его применить, чтобы защитить себя и маму в доме.

Конфликт с мужчинами начался вечером возле клуба, где к Пекельному приставал пьяный неадекват. Ветеран старался не провоцировать агрессивного жителя соседнего села и просил его компанию забрать приятеля.

"В ответ друзья нападавшего начали угрожать Андрею и попытались напасть "толпой". Андрей побежал домой, поскольку силы были неравны. Компания ворвалась в его двор и начала бить окна и выбивать двери. Андрей вызвал полицию, и взяв нож, стоял перед дверью", - рассказал побратим ветерана.

Дверь не выдержала натиска, и нападавшие вломились в дом. Предупреждения Андрея о ноже не остановили молодых людей, и те устроили драку.

"Они повалили его, нож выпал из руки при падении. В ходе борьбы Андрею удалось подобрать нож. Во время этого на него "навалился" один из нападавших, и в ходе борьбы накололся на нож. Компания поняла, что так просто Андрей не сдастся, и выбежала на улицу", - говорится в публикации.

Кметь подчеркнул, что ветеран сам вызвал полицию, и прибывшие правоохранители задержали его.

Андрей Пекельный служил в 80-й Десантно-штурмовой бригаде. Отправился на фронт на Донбассе. В 2018-2019 годах выполнял задачи в зоне проведения ООС в Донецкой области.

Кметь называет Андрея ярким примером настоящего украинского воина.

"Не имел и не имеет никаких вредных привычек. Постоянно занимался спортом. Во время службы на него всегда можно было рассчитывать, никогда ни в чем не отказывал и помогал побратимам", - рассказал он.

Сейчас ветерану объявили подозрение по ст.118 УК (Умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника).

"Какое здесь "умышленное" или превышение? Андрей просто защищал себя и свою мать, которая в то время находилась в доме", - возмущается Кметь.

Также он просит о максимальной огласке ситуации и призвал неравнодушных поддержать ветерана, так как "затрат будет иметь много", опубликовав номер его банковской карточки: 4149439020456319 Пекельный Андрей.

Всплыли подробности о нападении пьяной компании на ветерана АТО: предупреждал о ноже (фото)

Ветеран АТО Андрей Пекельный (фото: facebook.com)

Напомним, что глава МВД Украины Арсен Аваков считает необоснованным подозрение ветерану АТО по делу о нападении нескольких человек на его дом в Тернопольской области.

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Новости Украины Происшествия нападение Тернопольская область происшествие преступления нож ветеран АТО
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