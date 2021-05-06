Спливли подробиці про напад п'яної компанії на ветерана АТО: попереджав про ніж (фото)

Побратим 24-річного ветерана АТО Андрія Пекельного, який в ході самооборони вбив одного з шести нападників , які увірвалися до нього в хату в селі Глещава під Тернополем, розповів подробиці про подію. За словами чоловіка, кривдник сам напоровся на ніж під час боротьби, коли навалився на колишнього військового.

Він також зазначив, описуючи хід подій вночі 2 травня, що ветеран попереджав дебоширів про ніж та готовність його застосувати, щоб захистити себе і маму в будинку.

Конфлікт з чоловіками почався ввечері біля клубу, де до Пекельного чіплявся п'яний неадекват. Ветеран намагався не провокувати агресивного жителя сусіднього села і просив його компанію забрати приятеля.

"У відповідь друзі нападника почали погрожувати Андрію і спробували напасти "товпою". Андрій побіг додому, оскільки сили були нерівні. Компанія увірвалася в його двір і почала бити вікна і вибивати двері. Андрій викликав поліцію, і взявши ніж, стояв перед дверима", - розповів побратим ветерана.

Двері не витримали натиску, і нападники вломилися в будинок. Попередження Андрія про ніж не зупинили молодих людей, і ті влаштували бійку.

"Вони повалили його, ніж випав з руки при падінні. В ході боротьби Андрію вдалося підібрати ніж. Під час цього на нього "навалився" один з нападників, та в ході боротьби наштрикнувся на ножа. Компанія зрозуміла, що так просто Андрій не здаватиметься, і вибігла на вулицю", - йдеться в публікації.

Кметь наголосив, що ветеран сам викликав поліцію, і правоохоронці, коли приїхали, затримали його.

Андрій Пекельний служив у 80-й Десантно-штурмовій бригаді. Вирушив на фронт на Донбасі. У 2018-2019 роках виконував завдання в зоні проведення ООС в Донецькій області.

Кметь називає Андрія яскравим прикладом справжнього українського воїна.

"Не мав і не має жодних шкідливих звичок. Постійно займався спортом. Під час служби на нього завжди можна було розраховувати, ніколи ні в чому не відмовляв і допомагав побратимам", - розповів він.

Наразі ветерану оголосили підозру за ст. 118 КК (умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або при перевищенні заходів, необхідних для затримання злочинця).

"Яке тут "умисне" або перевищення? Андрій просто захищав себе і свою матір, яка в той час перебувала в будинку", - обурюється Кметь.

Також він просить про максимальний розголос ситуації та закликав небайдужих підтримати ветерана, оскільки "витрат буде мати багато", опублікувавши номер його банківської картки: 4149439020456319 Пекельний Андрій.

Ветеран АТО Андрій Пекельний (фото: facebook.com)