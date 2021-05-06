Нападение на дом под Тернополем: Аваков считает необоснованным подозрение ветерану АТО
Министр внутренних дел Арсен Аваков считает необоснованным и преждевременным объявление подозрения ветерану АТО по делу о нападении на его дом в Тернопольской области пятерых человек. В ходе инцидента ветеран нанес смертельное ранение одному из нападавших.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
По словам Авакова, следствие по делу передадут в Главное следственное управление Национальной полиции.
"Считаю преждевременным и необоснованным предъявление подозрения 24-летнему ветерану АТО, который был вынужден применить холодное оружие для самозащиты после того, как к нему, к его дому, пришли пятеро нападавших, один из которых позже погиб от полученных ранений. Жизнь человека бесценна, и никто не вправе посягать нее", - заявил Аваков.
Министр подчеркнул, что право на самооборону и защиту своего жилища, кроме случаев превышения мер самообороны, гарантировано каждому законом.
"Дело о вторжении на территорию домовладения и нападение группы из пяти человек в ветерана АТО будет передано в Главное следственное Управление Национальной полиции, а следователи обратятся в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста - на личное обязательство", - добавил Аваков.
По его словам, "следствие будет полным, беспристрастным и объективным".
В МВД отметили, что согласно п.5 ст.36 Уголовного кодекса Украины применение оружия или любых других средств или предметов для защиты от нападения вооруженного лица или группы лиц, а также для предотвращения насильственного вторжения в жилище, не влечет уголовную ответственность.
Напомним, инцидент произошел 2 мая в селе Глещава Тернопольской области. Пятеро нетрезвых мужчин пытались вломиться в дом участника АТО, где также находилась его мать. В ходе конфликта ветеран нанес смертельное ранение одному из нападавших на дом.
Также сообщалось, что в прошлом году под Киевом пьяная компания напала на ветерана АТО и его маму.