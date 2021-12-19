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Всплыли одни из первых фото полуразрушенного Киева, сделанные после войны

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Київ, Воскресенье 19 декабря 2021 11:46
Всплыли одни из первых фото полуразрушенного Киева, сделанные после войны Фото Киева в послевоенные годы (facebook.com)
Автор: Светлана Мащенко

Появились фото Киева, сделанные через год после победы над врагом во Второй мировой войне. Полуразрушенный Крещатик, военные парады и вдохновенные лица молодежи - таким рисуется столица на фотографиях 1946-го года.

Снимки разместили в Facebook-канале "Старые фото Киева".

"Год 1946-й. Киев. Городские хроники", - подписал альбом пользователь Александр Василенко.

Фото ниже сделано на пересечении улиц Ленина (ныне - Богдана Хмельницкого) и Владимирской.

Всплыли одни из первых фото полуразрушенного Киева, сделанные после войны

Бесарабка.

"Ежедневно по 5 часов без оплаты после работы киевляне расчищали город от разрушений, которые остались после взорванного Крещатика и бомбардировок. Если не выполнял трудовую повинность, то лишали продовольственных карточек", - рассказала пользователь Татьяна Ажищева.

Всплыли одни из первых фото полуразрушенного Киева, сделанные после войны

На улице Владимирской.

10 августа 1946 года. Куйбышев. "Крылья Советов" (Куйбышев) - "Динамо" (Киев). В игре голкипер киевлян Анатолий Зубрицкий.

Всплыли одни из первых фото полуразрушенного Киева, сделанные после войны

Возле Оперы.

Всплыли одни из первых фото полуразрушенного Киева, сделанные после войны

1 мая 1946 года. Спортивный парад на Крещатике. Шагают студентки Киевского института физкультуры.

Всплыли одни из первых фото полуразрушенного Киева, сделанные после войны

Улица Владимирская.

Всплыли одни из первых фото полуразрушенного Киева, сделанные после войны

7 ноября 1946 года. Военный парад на Крещатике.

Всплыли одни из первых фото полуразрушенного Киева, сделанные после войны

Гончары-Кожемяки. Улица Ладо Кецховели (ныне - Воздвиженская). Крестовоздвиженская церковь.

Всплыли одни из первых фото полуразрушенного Киева, сделанные после войны

Красная площадь (ныне Контрактовая). Гостиный двор.

Всплыли одни из первых фото полуразрушенного Киева, сделанные после войныВсплыли одни из первых фото полуразрушенного Киева, сделанные после войныВсплыли одни из первых фото полуразрушенного Киева, сделанные после войныКрещатик.

Всплыли одни из первых фото полуразрушенного Киева, сделанные после войны

Ранее также в сети появились одни из первых фото Киева, сделанные 150 лет назад.

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