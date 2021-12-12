ru ua
Вс, 12 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Всплыли одни из первых фото Киева, сделанные 150 лет назад

Новина українською →
Киев, Воскресенье 12 декабря 2021 09:58
Всплыли одни из первых фото Киева, сделанные 150 лет назад Фото: Институт благородных девиц, конец XIX века (facebook.com)
Автор: Светлана Мащенко

В сети появились старинные фото Киева, некоторые из них сделаны в 1850-х годах, всего через несколько десятков лет после изобретения фотоаппарата.

Смотрите ниже в материале Styler, как выглядел центр Киева в конце девятнадцатого века.

В Facebook-канале "Старі фото Києва" показали старинные снимки, сделанные на углу современных улиц Липская и Институтская.

"Одно из первых фото Института благородных девиц, 1889 год", - подписан кадр.

Всплыли одни из первых фото Киева, сделанные 150 лет назад

Фото: facebook.com/Ihor Potabachniy

А вот этот снимок запечатлел алтарь церкви Института. Сделано фото также в 1889 году.

Всплыли одни из первых фото Киева, сделанные 150 лет назад

Фото: facebook.com/Ihor Potabachniy

Отметим, что Институт благородных девиц был торжественно открыт в августе 1838 года. Тогда же заложили его главный корпус (в роскошное четырехэтажное здание девушки перебрались в 1843 году). Институт принимал девушек в возрасте 10-13 лет. Каждый год надо было платить за обучение от 800 до 1000 рублей. Но половину девушек удерживала казна.

Кроме того, пользователи поделились снимком, на котором изображен Крещатик. Кадр подписан 50-ми годами XIX века.

Всплыли одни из первых фото Киева, сделанные 150 лет назад

Фото: Крещатик, 50-е годы XIX века (facebook.com/Emil Oleksandrovich)

На следующем снимке тот же Институт благородных девиц 1872 года.

Всплыли одни из первых фото Киева, сделанные 150 лет назад

Фото: facebook.com/Emil Oleksandrovich

Ранее мы писали про старинные фото Андреевского спуска, на которых это историческое место в центре столицы показано таким, каким мало кто его помнит.

Также сообщалось о правдивых фото жизни в СССР, на которые невозможно смотреть без ужаса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
LITE
Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились очаровательным фото с заметно подросшими детьми
Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились очаровательным фото с заметно подросшими детьми