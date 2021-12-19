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Спливли одні з перших фото напівзруйнованого Києва, зроблені після війни

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Київ, Неділя 19 грудня 2021 11:46
Спливли одні з перших фото напівзруйнованого Києва, зроблені після війни Фото Києва в післявоєнні роки (facebook.com)
Автор: Світлана Мащенко

З'явилися фото Києва, зроблені за рік після перемоги над ворогом у Другій світовій війні. Напівзруйнований Хрещатик, воєнні паради і натхненні обличчя молоді - таким малюється столиця на світлинах 1946-го року.

Знімки розмістили у Facebook-каналі "Старі фото Києва".

"Рік 1946-ий. Київ. Міські хроніки", - підписав альбом користувач Олександр Василенко.

Фото нижче зроблене на перетині вулиць Леніна (нині - Богдана Хмельницького) та Володимирської.

Спливли одні з перших фото напівзруйнованого Києва, зроблені після війни

Бессарабка.

"Щодня по 5 годин без оплати після роботи кияни розчищали місто від руйнувань, які залишилися після підірваного Хрещатика і бомбардувань. Якщо не виконував трудову повинність, то позбавляли продовольчих карток", - розповіла користувач Тетяна Ажищева.

Спливли одні з перших фото напівзруйнованого Києва, зроблені після війни

На вулиці Володимирській.

10 серпня 1946 року. Куйбишев. "Крила Рад" (Куйбишев) - "Динамо" (Київ). У грі голкіпер киян Анатолій Зубрицький.

Спливли одні з перших фото напівзруйнованого Києва, зроблені після війни

Біля Опери.

Спливли одні з перших фото напівзруйнованого Києва, зроблені після війни

1 травня 1946 року. Спортивний парад на Хрещатику. Крокують студентки Київського інституту фізкультури.

Спливли одні з перших фото напівзруйнованого Києва, зроблені після війни

Вулиця Володимирська.

Спливли одні з перших фото напівзруйнованого Києва, зроблені після війни

7 листопада 1946 року. Військовий парад на Хрещатику.

Спливли одні з перших фото напівзруйнованого Києва, зроблені після війни

Гончарі-Кожум'яки. Вулиця Ладо Кецховелі (нині - Воздвиженська). Хрестовоздвиженська церква.

Спливли одні з перших фото напівзруйнованого Києва, зроблені після війни

Червона площа (нині - Контрактова). Гостинний двір.

Спливли одні з перших фото напівзруйнованого Києва, зроблені після війниСпливли одні з перших фото напівзруйнованого Києва, зроблені після війниСпливли одні з перших фото напівзруйнованого Києва, зроблені після війни

Хрещатик.

Спливли одні з перших фото напівзруйнованого Києва, зроблені після війни

Раніше також в мережі з'явилися одні з перших фото Києва, зроблені 150 років тому.

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