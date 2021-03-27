ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Таким Андреевский спуск мало кто помнит: появились редкие фото сердца Киева

Новина українською → Киев, Суббота 27 марта 2021 14:17
Таким Андреевский спуск мало кто помнит: появились редкие фото сердца Киева Коллаж РБК-Украина: Андреевский спуск в Киеве показали на редких архивных фото
Автор: Светлана Мащенко

В сети показали архивные фото, сделанные в самом сердце столицы - на Андреевском спуске в 1980-х годах. Черно-белые кадры отображают дух времени, показывая нам Киев, который уже мало кто помнит.

Уникальными фото поделился в Facebook-группе "Старі фото Києва" фотограф Ihor Potabachniy.

Игорь рассказал нам, что старые фото обычно находит в цифровых архивах или фондах библиотек, где они оцифрованы не самой лучшей техникой, поэтому качество снимков оставляет желать лучшего.

Тем не менее кадры отлично передают атмосферу спокойной и размеренной жизни тех лет, когда редкое авто на Андреевском было уже событием.

Таким Андреевский спуск мало кто помнит: появились редкие фото сердца Киева

Фото: Андреевский спуск 80-х годов (facebook.com: Старі фото Києва)

Данные фото взяты из Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени Щусева.

"Я нашел маленькие сканы негативов, перевел их в позитив фоторедактором и выровнял свет, насколько это было возможно", - рассказывает фотограф.

Таким Андреевский спуск мало кто помнит: появились редкие фото сердца Киева

Фото: Андреевский спуск (facebook.com: Старі фото Києва)

Ему удалось собрать уже немалую коллекцию архивных фото Киева. По словам фотохудожника, к нему периодически обращаются за помощью разные музеи.

Таким Андреевский спуск мало кто помнит: появились редкие фото сердца Киева

Фото: Андреевский спуск сорок лет назад (facebook.com: Старі фото Києва)

Ранее мы также публиковали правдивые фото жизни в СССР, на которые невозможно смотреть без ужаса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь фото
LITE
Праздник 27 марта: что сегодня запрещено делать, все приметы, у кого день ангела
Праздник 27 марта: что сегодня запрещено делать, все приметы, у кого день ангела