Появились правдивые фото жизни в СССР, на которые невозможно смотреть без ужаса

Снимки, на которых изображены сцены из реальной жизни простых людей в Советском Союзе, сегодня поражают и пугают. Но такой была горькая правда, которую не показывали на телевидении и не публиковали в прессе. Фото были сделаны двумя мастерами фотографии - Владимиром Воробьевым и Владимиром Соколаевым в 1980-х годах.

"Газетный киоск", начало 1980-х

Чего только стоит качество асфальта, а также облупленный киоск. Но главная деталь фото - тощие куры вместе с буханками хлеба в руках у мужчины, который собирает мелочь для покупки прессы.

"Обеденный перерыв в механических мастерских", 1983 год

Этот снимок отлично иллюстрирует, что все в СССР были активными и спортивными, играли в подвижные и настольные игры. Но выглядел этот "спорт" примерно, как на фото ниже.

"Рабочая столовая строителей сталеплавильного цеха", 1981 год

Те, кто скучают по советским столовым, забыли, как на самом деле все было убого в таких "харчевнях".

"Люди с мясом на улице"

Пара урвала где-то приличный кусок мяса и теперь думает, как дотащить домой. А мужчина-добытчик смотрит на фотографа, будто у него этот окорок хотят отобрать.

"Продавец букетов", 1980-й год

Старик вышел на улицу со скромными букетами и сел их продавать на холодный камень витрины явно не от хорошей жизни.

"Пассажир трамвая с яйцами"

Мужчина купил целый лоток яиц, а это значит, что скорее всего это был дефицит. К тому же, яйца нельзя было купить в магазине возле дома - а нужно было искать по городу, добираясь на трамвае.