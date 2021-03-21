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Появились правдивые фото жизни в СССР, на которые невозможно смотреть без ужаса

Новина українською → Воскресенье 21 марта 2021 16:00
Появились правдивые фото жизни в СССР, на которые невозможно смотреть без ужаса Появились запрещенные фото из СССР (все фото: mirovich.media)
Автор: Светлана Мащенко

Снимки, на которых изображены сцены из реальной жизни простых людей в Советском Союзе, сегодня поражают и пугают. Но такой была горькая правда, которую не показывали на телевидении и не публиковали в прессе. Фото были сделаны двумя мастерами фотографии - Владимиром Воробьевым и Владимиром Соколаевым в 1980-х годах.

Кадры опубликовал блогер Максим Мирович на странице LiveJournal.

"Газетный киоск", начало 1980-х

Чего только стоит качество асфальта, а также облупленный киоск. Но главная деталь фото - тощие куры вместе с буханками хлеба в руках у мужчины, который собирает мелочь для покупки прессы.

Появились правдивые фото жизни в СССР, на которые невозможно смотреть без ужаса

"Обеденный перерыв в механических мастерских", 1983 год

Этот снимок отлично иллюстрирует, что все в СССР были активными и спортивными, играли в подвижные и настольные игры. Но выглядел этот "спорт" примерно, как на фото ниже.

Появились правдивые фото жизни в СССР, на которые невозможно смотреть без ужаса

"Рабочая столовая строителей сталеплавильного цеха", 1981 год

Те, кто скучают по советским столовым, забыли, как на самом деле все было убого в таких "харчевнях".

Появились правдивые фото жизни в СССР, на которые невозможно смотреть без ужаса

"Люди с мясом на улице"

Пара урвала где-то приличный кусок мяса и теперь думает, как дотащить домой. А мужчина-добытчик смотрит на фотографа, будто у него этот окорок хотят отобрать.

Появились правдивые фото жизни в СССР, на которые невозможно смотреть без ужаса

"Продавец букетов", 1980-й год

Старик вышел на улицу со скромными букетами и сел их продавать на холодный камень витрины явно не от хорошей жизни.

Появились правдивые фото жизни в СССР, на которые невозможно смотреть без ужаса

"Пассажир трамвая с яйцами"

Мужчина купил целый лоток яиц, а это значит, что скорее всего это был дефицит. К тому же, яйца нельзя было купить в магазине возле дома - а нужно было искать по городу, добираясь на трамвае.

Появились правдивые фото жизни в СССР, на которые невозможно смотреть без ужаса

Ранее мы также публиковали запрещенные фото, сделанные в 1980-х годах в Советском Союзе.

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