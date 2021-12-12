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Спливли одні з перших фото Києва, зроблені 150 років тому

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Київ, Неділя 12 грудня 2021 09:58
Спливли одні з перших фото Києва, зроблені 150 років тому Фото: Інститут шляхетних дівчат, кінець XIX століття (facebook.com)
Автор: Світлана Мащенко

У мережі з'явилися старовинні фото Києва, деякі з них зроблені в 1850-х роках, всього через кілька десятків років після винаходу фотоапарата.

Дивіться нижче в матеріалі Styler, як виглядав центр Києва наприкінці дев'ятнадцятого століття.

В Facebook-каналі "Старі фото Києва" показали старовинні знімки, зроблені на розі сучасних вулиць Липська та Інститутська.

"Одне з перших фото Інституту шляхетних дівчат, 1889 рік", - підписаний кадр.

Спливли одні з перших фото Києва, зроблені 150 років тому

Фото: facebook.com/Ihor Potabachniy

А ось цей знімок відобразив вівтар церкви Інституту. Зроблено фото також в 1889 році.

Спливли одні з перших фото Києва, зроблені 150 років тому

Фото: facebook.com/Ihor Potabachniy

Відзначимо, що Інститут шляхетних дівчат був урочисто відкритий в серпні 1838 року. Тоді ж заклали його головний корпус (в розкішну чотириповерхову будівлю дівчата перебралися в 1843 році). Інститут приймав дівчат у віці 10-13 років. Щороку треба було платити за навчання від 800 до 1000 рублів. Але половину дівчат утримувала скарбниця.

Крім того, користувачі поділилися знімком, на якому зображений Хрещатик. Кадр підписаний 50-ми роками XIX століття.

Спливли одні з перших фото Києва, зроблені 150 років тому

Фото: Хрещатик, 50-ті роки XIX століття (facebook.com/Emil Oleksandrovich)

На наступному знімку той же Інститут шляхетних дівчат 1872 року, знятий з іншого ракурсу.

Спливли одні з перших фото Києва, зроблені 150 років тому

Фото: facebook.com/Emil Oleksandrovich

Раніше ми писали про старовинні фото Андріївського узвозу, на яких це історичне місце в центрі столиці показано таким, яким мало хто його пам'ятає.

Також повідомлялося про правдиві фото життя в СРСР, на які неможливо дивитися без жаху.

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