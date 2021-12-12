Спливли одні з перших фото Києва, зроблені 150 років тому

У мережі з'явилися старовинні фото Києва, деякі з них зроблені в 1850-х роках, всього через кілька десятків років після винаходу фотоапарата.

Дивіться нижче в матеріалі Styler , як виглядав центр Києва наприкінці дев'ятнадцятого століття.

В Facebook-каналі "Старі фото Києва" показали старовинні знімки, зроблені на розі сучасних вулиць Липська та Інститутська.

"Одне з перших фото Інституту шляхетних дівчат, 1889 рік", - підписаний кадр.

Фото: facebook.com/Ihor Potabachniy

А ось цей знімок відобразив вівтар церкви Інституту. Зроблено фото також в 1889 році.

Фото: facebook.com/Ihor Potabachniy

Відзначимо, що Інститут шляхетних дівчат був урочисто відкритий в серпні 1838 року. Тоді ж заклали його головний корпус (в розкішну чотириповерхову будівлю дівчата перебралися в 1843 році). Інститут приймав дівчат у віці 10-13 років. Щороку треба було платити за навчання від 800 до 1000 рублів. Але половину дівчат утримувала скарбниця.

Крім того, користувачі поділилися знімком, на якому зображений Хрещатик. Кадр підписаний 50-ми роками XIX століття.

Фото: Хрещатик, 50-ті роки XIX століття (facebook.com/Emil Oleksandrovich)

На наступному знімку той же Інститут шляхетних дівчат 1872 року, знятий з іншого ракурсу.

Фото: facebook.com/Emil Oleksandrovich