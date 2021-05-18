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Спливли нові деталі про українку, яка викинула паспорт: чекаємо відео з вибаченнями

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Харків, Вівторок 18 травня 2021 15:51
Спливли нові деталі про українку, яка викинула паспорт: чекаємо відео з вибаченнями Колаж РБК-Україна: спливли нові деталі про українку, яка викинула паспорти
Автор: Людмила Жукова

Відео з жінкою з Харківської області, яка викинула свій паспорт, через те, що її з дітьми не пустили на рейс до Стамбула, викликало великий резонанс в мережі. У ролику розгнівана жінка лає Україну, її приклад наслідують діти.

Користувачі мережі знайшли Instagram українки (instagram.com/chmulyova) й з'ясувалося, що вона родом з Дружківки Донецької області.

Названо ім'я скандальної українки

Правда, через деякий час жінка закрила свій обліковий запис. Мабуть, якомога далі від гніву користувачів.

Також спливло й ім'я скандальної мами двох дітей, яким вона подає своєрідний приклад, викидаючи паспорти на землю. Її звуть Людмила Чмульова.

Спливли нові деталі про українку, яка викинула паспорт: чекаємо відео з вибаченнямиСпливли нові деталі про українку, яка викинула паспорт: чекаємо відео з вибаченнямиСпливли нові деталі про українку, яка викинула паспорт: чекаємо відео з вибаченнямиСпливли нові деталі про українку, яка викинула паспорт: чекаємо відео з вибаченнямиСпливли нові деталі про українку, яка викинула паспорт: чекаємо відео з вибаченнямиСпливли нові деталі про українку, яка викинула паспорт: чекаємо відео з вибаченнями

Фото: українка, яка потрапила в скандал через викинутий паспорт (instagram.com/chmulyova)

Реакція мережі на вчинок Українки

Так, наприклад, активіст Владислав Шевчук відреагував на дії українки у своєму пості. Він упевнений, що вона ще буде вибачатися.

"На відео - розгнівана через проблеми з вильотом до Стамбула туристка, яка показово викинула український закордонний паспорт, це ж повторили і її діти. Упевнений, що незабаром вона буде вибачатися за свій ганебний вчинок. А для прискорення цього, друзі, давайте зробимо її "відомою", - написав Шевчук.

У коментарях українці висловилися й одноголосно прийшли до думки, що в цій ситуації дуже шкода дітей, які копіюють свою маму.

  • Чому досі нема реакціі держави? Хто ці люди i іх особистості? Як що це ОРДЛО, то іх паспорти не дійсні. Все інше маячня.
  • Яке ж воно двинуте. Краще б спалили. Бути просто особою без паспорту ж легше.
  • Від осинки не народяться апельсинки! Попри те, що я не є українкою, моїм дітям ні разу в голову таке не приходило навіть. Це називається - немає поваги до себе, і нічого не поробиш. Шкода дітей...
  • Я не бачу тут українців...мова не українська, ненависть в устах навіть дітей...
  • Фі, яка дівчинка неприємна, ну а так-то в цілому є ознаки порушення закону. Також дитячий омбудсмен повинен зацікавитися дурепкою.

Як ми раніше писали, під Одесою викладач назвав українську мову "окупантів і фашистів".

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