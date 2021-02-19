Всплыли неожиданные факты про блогершу, которую "бесит" украинский язык: отец госслужащий

"Некоторым деткам в Tik Tok сносит голову. Они думают, что если у них много подписчиков малолеток-школьников, значит им позволено все", - начал свой рассказ блогер.

Как оказалось, отец Лизы Леоненко, оскорбляющей Украину и ее граждан, Геннадий Леоненко работает в Государственной службе спецсвязи и защиты информации. Мать 15-летней является владелицей сети фаст-фуда "Панини Гриль".

"Ее возраст не позволяет ей уйти от ответственности", - говорит блогер.

Мирослав Олешко отмечает, что за такие высказывания девочки - ее родители должны понести наказание, так как такое недопустимо.

Стало известно, кто является родителями блогерши, оскорбившей украинский язык

Напомним, что у девушки в Tik Tok более 141 тысячи подписчиков. В скандальном видео она говорит, что месяц назад она выставила ролик, в котором говорит о том, что не любит украинский язык. Также она с помощью матерных слов просит отстать от нее людей, которые ее осуждают.

Мирослав Олешко призывает Лизу Леоненко извиниться и записать видео на эту тему.

В Украине предложили запретить социальную сеть TikTok.

После последних событий в Украине, а именно, отравление школьниц после флешмоба в TikTok и тому подобное в сети предложили запретить социальную сеть в стране. С таким предложением выступила Олеся Горгота в Facebook.

"Уважаемый господин Президент, господин министр образования и науки, господин Уполномоченный по правам ребенка, представители правоохранительных органов! Считаем, что наконец пришло время запретить эту социальную сеть, от которой наши дети деградируют, кончают жизнь самоубийством, погибают, попадают в больницу. Хватит экспериментов над детьми! Требуем заблокировать Tik Tok в Украине!" - написала Олеся.