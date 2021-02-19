Спливли несподівані факти про блогершу, яку "бісить" українська мова: батько держслужбовець

"Деяким діткам в Tik Tok зносить голову. Вони думають, що якщо у них багато передплатників малоліток-школярів, значить їм дозволено все", - почав свою розповідь блогер.

Як виявилося, батько Лізи Леоненко, яка ображає Україну та її громадян, Геннадій Леоненко працює в Державній службі спецзв'язку і захисту інформації. Мати 15-річної є власницею мережі фаст-фуду "Паніні Гриль".

"Її вік не дозволяє їй утриматися від відповідальності", - каже блогер.

Мирослав Олешко зазначає, що за такі висловлювання дівчинки - її батьки повинні понести покарання, бо таке неприпустимо.

Стало відомо, хто є батьками блогерки, що образила українську мову

Нагадаємо, що у дівчини в Tik Tok більше 141 тисячі підписників. У скандальному відео вона каже, що місяць тому вона виставила ролик, в якому говорить про те, що не любить українську мову. Також вона за допомогою матюків просить відстати від неї людей, які її засуджують.

Мирослав Олешко закликає Лізу Леоненко вибачитися і записати відео на цю тему.

В Україні запропонували заборонити соціальну мережу TikTok.



Після останніх подій в Україні, а саме, отруєння школярок після флешмобу в TikTok тощо в мережі запропонували заборонити соціальну мережу в країні. З такою пропозицією виступила Олеся Горгота в Facebook.

"Шановний пане Президенте, пане Міністре освіти і науки, пане Уповноважений з прав дитини, представники правоохоронних органів! Вважаємо, що нарешті настав час заборонити цю соціальну мережу, від якої наші діти деградують, кінчають життя самогубством, гинуть, попадають до лікарні. Досить експериментів над дітьми! Вимагаємо заблокувати Tik Tok в Україні!" - написала Олеся,