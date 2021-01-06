Всплыли документы о карательных операциях КГБ в Украине из-за Рождества (фото)

Накануне Рождества Служба безопасности Украины рассекретила архивные документы о репрессиях, которые устраивала советская власть в отношении украинской интеллигенции за новогодне-рождественские вертепы и колядование.

Как рассказали 6 января на Facebook-странице СБУ, одна из таких карательных операций началась в начале 1972 года.

В тайных сообщениях руководству КГБ она фигурировала, как операция "Блок".

В пресс-центре спецслужбы опубликовали фото, на котором показан праздничный вертеп в одной из львовских квартир. В тот вечер вместе с колядниками собрались Василий Стус, Елена Антонив, Ирина Калинец, Мария и Анна Садовски и другие украинские художники.

Украинские диссиденты на праздничном вертепе на Рождество в 1972 году во Львове (фото: avr.org.ua)

Они ходили поздравлять друзей, среди которых было немало выдающихся украинцев.

"А уже 13 января 1972 года КГБ отчиталось секретарю ЦК Компартии Украины Шелесту об официальном начале операции. Начались обыски и задержания в Киеве и Львове", - говорится в публикации.

Среди арестованных по делу "Блок" были Василий Стус, Вячеслав Чорновил, Евгений Сверстюк, внук Ивана Франко Зиновий, Иван Светличный и другие.

Архивные документы КГБ о репрессиях против украинских диссидентов из-за рождественских праздников (фото: facebook.com/SecurSerUkraine)

Репрессии продолжались и позже.

Так, в начале 1974 года на имя нового секретаря ЦК КПУ Щербицкого был направлен секретный донос о подготовке "отдельными националистически настроенными лицами новогодних колядок".

"Советская власть применила уже отточенные методы давления - прослушивание телефонных разговоров, слежка, усиленные отряды милиции и "дружинников" в местах появления колядников. Однако несмотря на это многие люди все равно сохраняли верность традициям", - рассказали в СБУ.

Фото и материалы этого дела были собраны в Государственном архиве и доступны по этой ссылке.

Напомним, недавно появились документы об издевательствах россиян над поляками в УССР.

Ранее сообщалось, что СБУ рассекретила архивы КГБ о катастрофе на ЧАЭС, и так выяснилось, что в Чернобыле было несколько скрытых аварий.