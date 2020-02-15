Всплыла неожиданная информация о Заворотнюк: что известно

Анастасия Заворотнюк, которая пропала с поля зрения СМИ, вероятнее всего, скоро вылечится, ведь белорусские ученые нашли средство от крайне агрессивной формы рака головного мозга, передают росСМИ.

Данное лекарство помогает обнаружить опухоль на ранней стадии и совладать с ней. Оказывается, специалисты сконструировали новый микроскоп, дающий такое увеличение, под котором можно не только разглядеть опухоль, но и успешно оперировать.

Анастасия Заворотнюк (фото:facebook.com/azavorotnyuk)

Кроме того, специальная гидрогелевая терапевтическая система доставит препарат непосредственно к раковым клеткам и буквально растворит их, не давая возникнуть рецидиву болезни.

Напомним, что на данный момент местоположение Заворотнюк неизвестно. Есть версия, что артистка уехала продолжать лечение за границу, поскольку российские врачи не могут ускорить ее выздоровление.

Мы писали, что всплыли шокирующие детали о любовнике Заворотнюк. Оказывается, на Заворотнюк неоднократно поднимал руку Сергей Жигунов. Заворотнюк любила мужчину, но понимала, что подобные инциденты будут повторяться, если она не уйдет.