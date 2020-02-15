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Спливла несподівана інформація про Заворотнюк: що відомо

STYLERПерсони    15.02.2020 - 10:31
Спливла несподівана інформація про Заворотнюк: що відомо
Анастасія Заворотнюк (фото:facebook.com/azavorotnyuk)

У Заворотнюк є всі шанси на одужання

Анастасія Заворотнюк, яка зникла з поля зору ЗМІ, найімовірніше, скоро вилікується, адже білоруські вчені знайшли засіб від вкрай агресивної форми раку головного мозку, передають росЗМІ.

Ліки допомагають виявити пухлину на ранній стадії і впоратися з нею. Виявляється, фахівці сконструювали новий мікроскоп, який дає таке збільшення, під яким можна не тільки розглянути пухлину, але й успішно оперувати.

Спливла несподівана інформація про Заворотнюк: що відомоАнастасія Заворотнюк (фото:facebook.com/azavorotnyuk)

Крім того, спеціальна гідрогелева терапевтична система доставить препарат безпосередньо до ракових клітин та буквально розчинить їх, не даючи виникнути рецидиву хвороби.

Нагадаємо, що на даний момент місцезнаходження Заворотнюк невідомо. Є версія, що артистка поїхала продовжувати лікування за кордон, оскільки російські лікарі не можуть прискорити її одужання.

Ми писали, що спливли шокуючі деталі про коханця Заворотнюк. Виявляється, на Заворотнюк неодноразово піднімав руку Сергій Жигунов. Заворотнюк любила чоловіка, але розуміла, що подібні інциденти будуть повторюватися, якщо вона не піде.

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