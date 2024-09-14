UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Всього три умови. Як омолодити шкіру на руках, щоб вона не видавала віку

Фото: Як зробити красивою шкіру на руках (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Руки - це частина тіла, яка швидше за все видає вік власника або власниці.

Як зберегти молодість рук, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сертифікованого дерматолога Шерін Ідріс в TikTok.

Три способи вернути шкірі на руках молодість

Перше, про що ви маєте подбати, це сонцезахисний крем. Так, його теж слід наносити на руки, а не тільки на обличчя.

"Це буквальний фонтан молодості для ваших рук", - каже Шерін.

Дерматолог називає сонцезахисний крем профілактичним засобом проти постійного перебування на сонці..

На другому місці - це нічна відновлююча маска, яка розрахована для обличчя.

"Нанесіть відлущувальну маску на тильну сторону долонь і навіть на кінчики пальців. Коли вона застигне, візьміть собі гарний, густий крем, нанесіть його зверху та лягайте спати", - радить дерматолог.

Експерт обіцяє, що завдяки нічному зволоженню ваші руки виглядатимуть так, ніби вони ніколи в житті не працювали.

Третя і остання порада - це ретинол, також відомий як вітамін А.

"У ті дні, коли ви не робите пілінг, нанесіть трохи засобу на тильну сторону долонь, щоб переконатися, що ваша шкіра відновлюється так само ефективно, як і ваше красиве обличчя", - зазначила лікар.

 

 

Читайте РБК-Україна в Google News
КрасаПорадиЗдоров'я