Всього три умови. Як омолодити шкіру на руках, щоб вона не видавала віку

Три способи вернути шкірі на руках молодість

Перше, про що ви маєте подбати, це сонцезахисний крем. Так, його теж слід наносити на руки, а не тільки на обличчя.

"Це буквальний фонтан молодості для ваших рук", - каже Шерін.

Дерматолог називає сонцезахисний крем профілактичним засобом проти постійного перебування на сонці..

На другому місці - це нічна відновлююча маска, яка розрахована для обличчя.

"Нанесіть відлущувальну маску на тильну сторону долонь і навіть на кінчики пальців. Коли вона застигне, візьміть собі гарний, густий крем, нанесіть його зверху та лягайте спати", - радить дерматолог.

Експерт обіцяє, що завдяки нічному зволоженню ваші руки виглядатимуть так, ніби вони ніколи в житті не працювали.

Третя і остання порада - це ретинол, також відомий як вітамін А.

"У ті дні, коли ви не робите пілінг, нанесіть трохи засобу на тильну сторону долонь, щоб переконатися, що ваша шкіра відновлюється так само ефективно, як і ваше красиве обличчя", - зазначила лікар.