Всього три умови. Як омолодити шкіру на руках, щоб вона не видавала віку

Руки - це частина тіла, яка швидше за все видає вік власника або власниці.
Як зберегти молодість рук, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сертифікованого дерматолога Шерін Ідріс в TikTok.
Перше, про що ви маєте подбати, це сонцезахисний крем. Так, його теж слід наносити на руки, а не тільки на обличчя.
"Це буквальний фонтан молодості для ваших рук", - каже Шерін.
Дерматолог називає сонцезахисний крем профілактичним засобом проти постійного перебування на сонці..
На другому місці - це нічна відновлююча маска, яка розрахована для обличчя.
"Нанесіть відлущувальну маску на тильну сторону долонь і навіть на кінчики пальців. Коли вона застигне, візьміть собі гарний, густий крем, нанесіть його зверху та лягайте спати", - радить дерматолог.
Експерт обіцяє, що завдяки нічному зволоженню ваші руки виглядатимуть так, ніби вони ніколи в житті не працювали.
Третя і остання порада - це ретинол, також відомий як вітамін А.
"У ті дні, коли ви не робите пілінг, нанесіть трохи засобу на тильну сторону долонь, щоб переконатися, що ваша шкіра відновлюється так само ефективно, як і ваше красиве обличчя", - зазначила лікар.
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