Всего три условия. Как омолодить кожу на руках, чтобы она не выдавала возраста

Три способа вернуть коже на руках молодость

Первое, о чем вы должны позаботиться, это солнцезащитный крем. Да, его тоже следует наносить на руки, а не только на лицо.

"Это буквальный фонтан молодости для ваших рук", - говорит Шерин.

Дерматолог называет солнцезащитный крем профилактическим средством против постоянного пребывания на солнце.

На втором месте – это ночная восстанавливающая маска, которая рассчитана для лица.

"Нанесите отшелушивающую маску на тыльную сторону ладоней и даже на кончики пальцев. Когда она застынет, возьмите красивый, густой крем, нанесите его сверху и ложитесь спать", - советует дерматолог.

Эксперт обещает, что благодаря ночному увлажнению ваши руки будут выглядеть так, как будто они никогда в жизни не работали.

Третий и последний совет - это ретинол, также известный как витамин А.

"В те дни, когда вы не делаете пилинг, нанесите немного средства на тыльную сторону ладоней, чтобы убедиться, что ваша кожа восстанавливается так же эффективно, как и ваше красивое лицо", - отметила врач.