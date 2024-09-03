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5 причин осіннього випадіння волосся та як швидко цього уникнути

Вівторок 03 вересня 2024 17:00
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5 причин осіннього випадіння волосся та як швидко цього уникнути Як уникнути осіннього випадіння волосся (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Олеся Підмурняк

Волосся на голові людини у кожний момент часу знаходиться у різних фазах життєвого циклу. У нормі за день випадає до 100 волосків. Посилене випадання волосся може спостерігатися у осінній період.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку ендокринолога Олесі Підмурняк.

Причини осіннього випадіння волосся

Лікар назвала 5 основних причин, які призводять до осіннього випадіння волосся:

  • дефіцит вітаміну D та заліза
  • ﻿﻿сильний або хронічний стрес
  • ﻿﻿загострення хронічних захворювань органів ШКТ та щитоподібної залози
  • ﻿﻿гормональний збій
  • ﻿﻿зниження роботи імунної системи

За словами експерта, у нормі на день випадає до 100 волосків, але в осінній та весняний періоди випадіння посилюється - до 200 волосків на день.

Що їсти, щоб уникнути випадіння

Щоб уникнути сезонного випадіння волосся, варто додати до раціону такі продукти:

  • ﻿﻿гарбуз, броколі, брюссельська
  • капуста, шпинат
  • ﻿﻿мигдаль, гарбузове й соняшникове
  • насіння
  • ﻿﻿морська риба, морепродукти
  • ﻿﻿яйця, сир, натуральний йогурт
  • ﻿﻿яловичина, баранина
  • ﻿﻿злаки, вівсяні пластівці, гречана та пшоняні крупи
  • ﻿﻿оливкова й лляна олії
  • ﻿﻿гіркий шоколад

Для лікування випадіння волосся застосовують вітамін Д, фолієву кислоту, а також вітаміни групи B. Інші вітаміни (вітамін А, С, Е та вітаміни групи В) також мають значення для підтримки життєвого циклу волосяних фолікулів, а їх недолік може стати причиною як ламкості, так і випадання волосся.

Догляд за волоссям

Правильний догляд за волоссям восени допоможе запобігти їх ламкості і випаданню. Засоби догляду за волоссям повинні підходити за типом шкіри. Якщо після миття голови з'являється свербіж шкіри та почервоніння - шампунь необхідно змінити.

Для укладання волосся необхідно використовувати м'яку щітку та засоби для термозахисту волосся.

Слід сушити волосся феном у щадних режимах (при середній температурі повітряного потоку), мінімізувати використання приладів для вирівнювання та завивання волосся, щоб запобігти його пересиханню.

Раніше ми повідомляли, як правильно наносити олійку на волосся, щоб уникнути "жирності".

Також читайте, скільки разів на тиждень треба мити голову.

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Догляд за волоссям Волосся
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У Кабміні та ОП очікуються кадрові перестановки, - джерела