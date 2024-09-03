5 причин осіннього випадіння волосся та як швидко цього уникнути

Волосся на голові людини у кожний момент часу знаходиться у різних фазах життєвого циклу. У нормі за день випадає до 100 волосків. Посилене випадання волосся може спостерігатися у осінній період.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку ендокринолога Олесі Підмурняк.

Причини осіннього випадіння волосся

Лікар назвала 5 основних причин, які призводять до осіннього випадіння волосся:

дефіцит вітаміну D та заліза

﻿﻿сильний або хронічний стрес

﻿﻿загострення хронічних захворювань органів ШКТ та щитоподібної залози

﻿﻿гормональний збій

﻿﻿зниження роботи імунної системи

За словами експерта, у нормі на день випадає до 100 волосків, але в осінній та весняний періоди випадіння посилюється - до 200 волосків на день.

Що їсти, щоб уникнути випадіння

Щоб уникнути сезонного випадіння волосся, варто додати до раціону такі продукти:

﻿﻿гарбуз, броколі, брюссельська

капуста, шпинат

﻿﻿мигдаль, гарбузове й соняшникове

насіння

﻿﻿морська риба, морепродукти

﻿﻿яйця, сир, натуральний йогурт

﻿﻿яловичина, баранина

﻿﻿злаки, вівсяні пластівці, гречана та пшоняні крупи

﻿﻿оливкова й лляна олії

﻿﻿гіркий шоколад

Для лікування випадіння волосся застосовують вітамін Д, фолієву кислоту, а також вітаміни групи B. Інші вітаміни (вітамін А, С, Е та вітаміни групи В) також мають значення для підтримки життєвого циклу волосяних фолікулів, а їх недолік може стати причиною як ламкості, так і випадання волосся.

Догляд за волоссям

Правильний догляд за волоссям восени допоможе запобігти їх ламкості і випаданню. Засоби догляду за волоссям повинні підходити за типом шкіри. Якщо після миття голови з'являється свербіж шкіри та почервоніння - шампунь необхідно змінити.

Для укладання волосся необхідно використовувати м'яку щітку та засоби для термозахисту волосся.

Слід сушити волосся феном у щадних режимах (при середній температурі повітряного потоку), мінімізувати використання приладів для вирівнювання та завивання волосся, щоб запобігти його пересиханню.