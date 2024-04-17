Всього один невинний симптом, який означає, що вам час до кардіолога

За словами доктора медичних наук, кардіолога з Медичного центру Св. Джозефа Шеннона Вінакура, один із симптомів, до якого люди не ставляться серйозно, є дискомфорт у грудях.

Часто такий дискомфорт плутають із нетравленням шлунка, а він може насправді вказувати на проблеми із серцем.

"У мене були пацієнти та члени їхніх сімей, які вважали, що у них нетравлення шлунка, але після звернення за медичною допомогою у них діагностували серцевий напад", - наголосив лікар.

Він додав, що, на жаль, пацієнти не завжди переживають ці приховані серцеві напади, проте краще перестрахуватися і звернутися до свого лікаря, коли відчуваєте, що щось не так.

"Дискомфорт у грудях - класичний симптом серцево-судинних захворювань, що виникає внаслідок закупорки серцевих артерій", - пояснює Вінакур.

Тому, якщо ви відчуваєте щось подібне, слід звернутися до сімейного лікаря, а потім вас за необхідності можуть відправити до кардіолога. Сімейний лікар зможе розібратися, чи пов'язаний цей біль з проблемами шлунково-кишкового тракту або опорно-руховим апаратом.

Особливу увагу варто приділяти дискомфорту, який з'являється при навантаженні та проходить після відпочинку - такий симптом може стати важливим індикатором, що біль сигналізує про проблему із серцем.

Це особливо важливо і рекомендується, якщо у вас є фактори ризику серцево-судинних захворювань, включаючи вік (від 45 років у чоловіків, від 55 років у жінок), високий тиск, високий рівень холестерину, діабет, куріння в анамнезі або сімейний анамнез передчасних коронарних захворювань чи навіть смерті", - наголошує фахівець.

Також він додає, що слід враховувати й інші фактори ризику: чи проходили ви лікування від раку (включаючи опромінення грудної клітки та певні види хімієтерапії), аутоімунні захворювання, травми або жорстоке поводження в анамнезі в дитинстві, стани, пов'язані з вагітністю, включаючи прееклампсію, гестаційний діабет, множинні викидні.