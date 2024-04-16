Лікарі назвали 6 важливих симптомів, які ніколи не можна ігнорувати

Біль часто є ознакою того, що зі здоров'ям щось гаразд. Але види болю бувають різні й багато з них рідко мають велике значення. Однак є симптоми, які майже завжди сигналізують про серйозні проблеми та їх ігнорувати категорично не можна.

Які 6 видів болю не можна ігнорувати та варто негайно звернутися до лікаря, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на WebMD.

Слабкість або оніміння рук та ніг

Якщо у вас оніміють чи ослабнуть ноги, руки чи обличчя, це може бути ознакою інсульту. Це особливо важливо, якщо симптом проявляється на одній стороні тіла або з'являється раптово.

Інсульт також ймовірний, якщо ви відчуваєте запаморочення, не можете утримати рівновагу і вам важко ходити. У вас може виникнути різкий і сильний головний біль, у вас порушився зір, виникли проблеми з мовленням або з розумінням того, що вам кажуть.

Не чекайте, що симптоми припиняться самі по собі. Негайно зверніться по невідкладну допомогу, оскільки при інсульті важлива кожна хвилина. Чим швидше вам допоможуть, тим більше шансів пережити інсульт без виникнення довгострокових проблем.

Якщо у вас є проблеми із серцем, такі як високий кров'яний тиск або миготлива аритмія, зверніть увагу на такі симптоми. У вас набагато вищі шанси отримати інсульт.

Біль у грудях

Майже кожна людина хоча б раз у житті відчувала біль у грудях, у тій чи іншій формі, тупу пульсацію або гострий біль, що коле. Оскільки це може бути ознакою серйозної проблеми, важливо звернутися якнайшвидше за медичною допомогою.

Біль або тиск у грудях можуть бути ознакою серцевого нападу або хвороби серця, особливо якщо це відбувається під час активної діяльності.

Люди, у яких був біль, пов'язаний із серцем, описують її як відчуття печіння, переповнення чи сором'язливості у грудях. Іноді пекуче відчуття з'являється в одній або обох руках, також біль може поширюватися на шию, щелепу та плечі. Дискомфорт може тривати кілька хвилин, посилюватись при активності, зникати та знову повертатися.

Буває, що біль у грудях не має нічого спільного з серцем і пов'язаний із печією чи іншими проблемами травлення. Не намагайтеся пережити такий напад самостійно і негайно зверніться до лікаря, щоб швидко з'ясувати причину болю. Це може врятувати вам життя.

Чутливість та біль у задній частині гомілки

Такий біль може бути ознакою тромбу в нозі. Це називається тромбоз глибоких вен (ТГВ). Таке може статися, якщо у вас є захворювання, що впливає на згортання крові. Також отримати тромб можна, якщо ви довгий час сиділи або були прикуті до ліжка. А вагітність, прийом протизаплідних таблеток, куріння та надмірна вага підвищують ризик виникнення ТГВ.

Якщо у вас є тромб, ви можете відчути біль чи чутливість. Ця область може бути опухлою, а шкіра буде теплою та почервонілою.

Нерідко такий біль може виникнути після тренування, але якщо ви помітили набряк, жар і почервоніння - негайно зверніться до лікаря. ТГВ може серйозно загрожувати вашому здоров'ю: згустки крові в ногах можуть відірватися, потрапити в кровообіг і заблокувати приплив крові до легень. Лікарі називають це легеневою емболією, і вона може стати смертельною.

Кров у сечі

Є кілька причин, через які у сечі з'являється кров. Наприклад, камені в нирках можуть зробити сечу рожевою або червоною. У сечі утворюються маленькі кристали, які можуть викликати сильний біль у боці чи спині. Якщо є такі симптоми, то варто якнайшвидше зробити УЗД або КТ, щоб виявити каміння у нирках.

Деякі камені проходять самі собою, але процес може виявитися дуже болючим. Для більших каменів зазвичай використовують спеціальну процедуру.

Якщо в сечі присутня кров, ви частіше ходите в туалет, у вас є відчуття печіння, то це говорить про інфекцію сечовивідних шляхів у сечовому міхурі або нирках. У такій ситуації також варто звернутися до лікаря якнайшвидше, оскільки цей стан може призвести до пошкодження нирок і серйозніших проблем.

З найнебезпечніших захворювань, про які може сигналізувати кров у сечі – це рак сечового міхура чи нирок.

Хрипи

Якщо ви чуєте при диханні свистячий звук, варто негайно з'явитися лікарю. Свистяче дихання може бути ознакою астми, захворювань легень, тяжкої алергічної реакції або впливу хімічних речовин. Також таке дихання може говорити про пневмонію або бронхіт.

Суїцидальні думки

Якщо ви відчуваєте безнадійність, безвихідь, ніби немає способу розв'язати ваші проблеми, негайно зверніться за допомогою. Поговоріть зі спеціалістом, і ви відчуєте себе краще. Також можна зателефонувати до гарячої безкоштовної лінії психологічної допомоги.

Крім того, ви можете прийти до відділення невідкладної допомоги або будь-якої поліклініки та попросити про допомогу. Лікар чи консультант нададуть її самостійно або направлять до фахівця, який зможе допомогти.