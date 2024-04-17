Всего один безобидный симптом, который означает, что вам пора к кардиологу

По словам доктора медицинских наук, кардиолога из Медицинского центра Св. Джозефа Шеннона Винакура, один из симптомов, к которому люди не относятся серьезно, является дискомфорт в груди.

Часто такой дискомфорт путают с несварением желудка, а он может на самом деле указывать на проблемы с сердцем.

"У меня были пациенты и члены их семей, которые считали, что у них несварение желудка, но после обращения за медицинской помощью у них диагностировали сердечный приступ", - подчеркнул врач.

Он добавил, что, к сожалению, пациенты не всегда переживают эти скрытые сердечные приступы, и все-таки лучше перестраховаться и обратиться к своему врачу, когда чувствуете, что что-то не так.

"Дискомфорт в груди - классический симптом сердечно-сосудистых заболеваний, возникающий в результате закупорки сердечных артерий", - объясняет Винакур.

Поэтому, если вы испытываете что-то подобное, то следует обратиться к семейному врачу, а затем вас по необходимости могут отправить к кардиологу. Семейный врач сможет разобраться, связана ли эта боль с проблемами желудочно-кишечного тракта или опорно-двигательный аппаратом.

Особое внимание стоит уделять дискомфорту, который появляется при нагрузке и проходит после отдыха - такой симптом может стать важным индикатором, что боль сигнализирует о проблеме с сердцем.

"Это особенно важно и рекомендуется, если у вас есть факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая возраст (от 45 лет у мужчин, от 55 лет у женщин), высокое давление, высокий уровень холестерина, диабет, курение в анамнезе или семейный анамнез преждевременных коронарных заболеваний или даже смерти", - подчеркивает специалист.

Также он добавляет, что следует учитывать и другие факторы риска: проходили ли вы лечение от рака (включая облучение грудной клетки и определенные виды химиотерапии), аутоиммунные заболевания, травмы или жестокое обращение в анамнезе в детстве, состояния, связанные с беременностью, включая преэклампсию, гестационный диабет, множественные выкидыши.