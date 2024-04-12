Як болить серце перед інфарктом: лікар назвав чіткі ознаки

Інфаркт - одна з найчастіших причин передчасної смертності у всьому світі. І в Україні також. Лікарі постійно нагадують, що потрібно берегти здоров'я серця, правильно харчуватися, займатися спортом, дихати свіжим повітрям і обов'язково перевіряти у лікаря стан найголовнішого органу в організмі людини.

Як може боліти серце перед інфарктом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на лікаря Юрія Габорця в Instagram.

За словами експерта, основною ознакою серцевого нападу чи інфаркту є різкий, кинджальний біль в грудях, який віддає в плече, в спину, між лопатками. Також такий біль може віддавати у шию чи у руку.

"Він давить великою площею в глибині та сильно пече, бо починається гіпоксія серцевого м'язу", - додав лікар.

Він наголосив, що у людей, в яких є запущений цукровий діабет, такого сильного болю може й не бути. Інфаркт в такому випадку може проявитися слабкістю, низьким тиском, аритмією та холодним липким потом.

Ще одна чітка ознака саме інфаркту - при зміні положення біль не стає меншим чи слабшим.

Юрій Габорець радить у таких випадках покласти під язик таблетку нітрогліцерину або хоча б аспірин, прийняти горизонтальне положення та викликати швидку медичну допомогу.

"Діагноз ставиться на основі ЕКГ та по рівню кардіотропінів. Треба встигнути на коронографію, щоб поставити пружинку на артерію, яка перекрилась. Це дозволить уникнути рубця на серці", - підкреслив лікар.

Він зауважив, що у жінок інфаркт трапляється рідше, ніж у чоловіків, і це пов'язано з гормональним фоном. І варто знати, що після настання клімаксу у жінок цей захист пропадає.

"Менше нервуйтеся, контролюйте тиск та цукор, раз на півроку чи рік знайдіть час на кардіолога", - радить Юрій Габорець.