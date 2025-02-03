Всього один інгредієнт зробить котлети пухкими: лайфхак від польської кулінарки

Спроба приготувати смачні та економні котлети з фаршу може перетворитися на непросту задачу. Але польська кулінарка Єва Вахович має ключ до успіху - неочевидний інгредієнт, який додається в потрібній кількості.
Про те, який інгредієнт зробить котлети смачнішими і пухкими, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на польське видання Onet.
Котлети з фаршу - беззаперечна класика багатьох кухонь. Експертка з кулінарії, Єва Вахович пропонує нову, економну їх версію, яка захоплює своїм смаком і простотою приготування.
Ключовим інгредієнтом в її рецепті є рис, який не тільки робить страву ніжною, але й збільшує об'єм м'ясної суміші. Це дає можливість приготувати більше котлет з меншої кількості м'яса.
Ось, які інгредієнти потрібні для котлет з фаршу за рецептом Єви Вахович:
Також, щоб зробити котлети ще більш соковитими, польська експертка з кулінарії доповнює вироби томатним соусом, який ідеально поєднується з ніжною внутрішньою частиною відбивних. Для нього потрібні такі інгредієнти:
Як готувати котлети за рецептом Єви Вахович
Приготування цієї страви надзвичайно просте і не потребує складних кулінарних навичок. Для початку рис треба відварити до готовності та залишити його остигати.
Тим часом розтопіть масло на пательні та обсмажте дрібно нарізану цибулю до золотистого кольору. У великій мисці змішайте фарш з індички, відварений рис, обсмажену цибулю, яйце та спеції.
Сформуйте з суміші невеликі котлетки та обваляйте їх у панірувальних сухарях. Струсивши надлишки панірувальних сухарів, обсмажте котлети на гарячому маслі до золотистої хрусткої скоринки ззовні.
Як готувати томатний соус до котлет
Секрет успіху цього рецепта полягає не лише в додаванні рису, а й у способі його подачі. Найкраще котлети поєднуються з домашнім томатним соусом.
Для його приготування просто обсмажте подрібнену цибулю, додайте подрібнену селеру та консервовані помідори з соком. Після нетривалого тушкування соус можна перебити блендером до однорідної консистенції, що надасть йому оксамитової текстури
Приготовані таким чином котлети з фаршу набувають унікального характеру - вони легкі, ніжні та ситні водночас. Це відмінний спосіб приготувати смачну та економну їжу для всієї родини.
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