Лосось буде смачнішим, якщо додати один інгредієнт: кухар використовує його протягом 20 років

Лосось - поширений вид риби для корисних і вишуканих страв. Та всього один конкретний інгредієнт може допомогти покращити приправу для лосося, щоб надати рибі виразнішого смаку.

Про те, який інгредієнт допоможе зробити лосось смачнішим та скоротити час приготування, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Express .

Що додати до лосося для покращення смаку

Лосось - чудова страва для вечері, адже, крім своєї користі, ця риба надзвичайно проста у приготуванні при правильному рецепті. Ця риба чудово смакує при обробці на грилі, на пательні, у фритюрі або ж запечена в оливковій олії, приправлена сіллю та перцем.

Однак є секретний інгредієнт, який зробить смак лосося ще кращим. Експерт з кулінарії Майо Квінн з сайту Simply Recipes пояснила, що вона запікає філе лосося з сіллю і перцем, додаючи до нього широ (біле) місо.

Широ місо - це японська приправа у вигляді пасти, яку виготовляють з ферментованих соєвих бобів. Так зване "біле" місо не надто солоне, натомість має легкий квітковий аромат.

На думку Майо, незалежно від того, чи лосось просто приправлений сіллю і перцем, чи покритий глазур'ю, саме широ місо надає рибі неповторного смаку.

"Ось уже понад 20 років я готую цю рибу на вечерю по буднях, і ніколи не пропускаю цей інгредієнт. Це моя секретна зброя, яка перетворює цю жирну рибу на головну страву вечері по буднях," - розповіла кулінар.

За словами Квінн, солоний та землистий присмак місо збагачує смак страви, водночас не маскуючи смак риби та інших інгредієнтів.

Як запікати лосось з пастою місо

Для того, щоб приготувати шість звичайних філе лосося, Майо готує достатню кількість глазурі з пастою місо. Вона використовує наступні інгредієнти:

широ місо - 2 ст. л.

кленовий сироп - 2 ст. л.

соєвий соус - 2 ст. л.

часник - 1-2 зубчики часнику

чорний мелений перець - 1/4 ч. л.

Часник потрібно почистити та натерти на тертці або пропустити через прес. Для приготування соусу потрібно всього лише змішати інгредієнти в мисці. Соусом необхідно ретельно покрити рибне філе та залишити лосось на приблизно 10 хвилин.

Поки риба маринується, розігрійте духовку до 220 градусів, після чого запікайте лосось до готовності, виклавши рибу на решітку чи застелене пергаментом деко.