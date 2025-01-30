Курятина ніколи не буде сухою, якщо скористатися цими хитрощами

Курятина - це один з найбільш популярних та корисних видів м’яса, однак вона має властивість швидко "пересихати" при неправильному приготуванні. Секрет смачної та соковитої курятини полягає в правильних методах термічної обробки, які допомагають зберегти її ніжність і соковитість.

Про те, як готувати страви з курятини, щоб м'ясо не було сухим, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Як готувати курятину для збереження соковитості

Щоб курятина була соковитою і не пересушеною, важливо дотримуватися правильних технік приготування. Чи то смаження, варіння, чи запікання, кожен спосіб має свої особливості, які допомагають зберегти смак та текстуру м’яса.

Як смажити курятину

Смажити курятину без пересушування можна, дотримуючись кількох важливих правил. Перш за все, краще обирати куряче філе або стегенця - вони швидше готуються та зберігають більше вологи.

Перед смаженням варто промокнути курку паперовими рушниками, щоб прибрати зайву вологу, а також ретельно посолити та поперчити м'ясо.

Рекомендується розігрівати пательню на середньому вогні, щоб м'ясо не підгоряло. Крім цього, краще використовувати посуд з товстими стінками - він краще нагрівається, забезпечуючи рівномірне просмаження курятини.

Для збереження соковитості можна використовувати невелику кількість масла або ж готувати на олії з високою температурою димлення.

Після того, як одна сторона підрум'яниться, обережно переверніть м'ясо на іншу сторону та накрийте пательню кришкою, щоб створити парниковий ефект. Це дозволить курятині зберегти більше вологи.

Крім цього, якщо ви використовуєте курячі грудки, можна злегка відбити їх, щоб вони рівномірно просмажувалися. Щоб курятина була більш соковитою, її можна попередньо замаринувати в кефірі, йогурті або соусі.



Як смажити курятину без пересушування (ілюстративне фото: Freepik)

Як варити курятину

Варіння - це один з найпростіших способів приготування курятини, але й тут є кілька секретів, щоб не зробити м’ясо сухим. Найкраще варити курку в бульйоні або воді з додаванням спецій.

Щоб не втратити соковитість курятини, м'ясо потрібно варити на помірному вогні, заливши продукти холодною водою. Після доведення рідини до кипіння, вогонь слід зменшити. Найголовніше, щоб зварити курку без пересушування, - не переварювати м'ясо. Зокрема, для відварювання курки до готовності потрібно приблизно 30-40 хвилин.

Якщо ви варите курку, можна додати в бульйон спеції, лавровий лист або часник, щоб надати м’ясу додаткового аромату. Також, після варіння не поспішайте виливати бульйон - він стане чудовою основою для супів або соусів.

Як запікати курятину

Запікання курятини - це чудовий спосіб приготувати її, зберігаючи смак і соковитість. Для того, щоб курка не пересушилася під час запікання, використовуйте фольгу або пергаментний папір, особливо при запіканні грудок або стегенець. Запікати курятину найкраще при температурі 180-200 градусів.

Важливо попередньо маринувати курку у спеціях або навіть у кисломолочних продуктах, таких як йогурт, сметана або кефір. Це допоможе не лише додати смаку, а й зберегти текстуру м’яса м’якою.

Курку запікають близько 40-60 хвилин (залежно від розміру м'яса). Для отримання ідеального результату, можна на останні кілька хвилин підвищити температуру до 220 градусів, щоб м’ясо підрум’янилося.

Щоб курятина була більш соковитою, її також можна запікати в рукаві або фользі. До того ж, щоб надати страві неповторного смаку, для запікання цілої курки можна використовувати різні начинки, наприклад, яблука, цибулю, часник.