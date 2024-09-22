Цей напій з 4 інгредієнтів зміцнить ваш імунітет та "серйозно змінить життя"

Дієтолог Меті Гаррінгтон поділилася напоєм, який зміцнює здоров’я кишечника та підвищує імунітет. Для його приготування вам буде потрібно всього чотири інгредієнти.

Як приготувати напій, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok дієтолога.

Який напій для імунітету приготувати

Гаррінгтон наголошує на важливості здоров’я кишечника та імунітету, коли починаються холодні місяці.

"Я щоранку готую цей напій для здоров’я кишечника та імунітету, і він серйозно змінює життя", - розповіла вона.

Перший інгредієнт - це столова ложка яблучного оцту, який, за її словами, допомагає підтримувати корисні бактерії в нашому кишечнику.

"Це також чудово допомагає збалансувати рівень цукру в крові, що допомагає у всьому", - зазначила експерт.

Лимонний сік є другим ключовим інгредієнтом, який має секретну зброю проти здуття живота та запорів.

"Напій найкраще працює, коли ви п'єте його вранці натщесерце", - порадила дієтолог.

Також треба додати трішки часнику та меду. І не забудьте поєднати все це з теплою водою.

За словами дієтолога, вам не треба перейматися за смак, головне - думайте про те, яку користь принесе вам цей напій.