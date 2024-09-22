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Этот напиток из 4 ингредиентов укрепит ваш иммунитет и "серьезно изменит жизнь"

Воскресенье 22 сентября 2024 11:41
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Этот напиток из 4 ингредиентов укрепит ваш иммунитет и "серьезно изменит жизнь" Какой напиток сможет поднять иммунитет (фото: freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Диетолог Мэтти Гаррингтон поделилась напитком, который укрепляет здоровье кишечника и повышает иммунитет. Для его приготовления вам потребуется всего четыре ингредиента.

Как приготовить напиток, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok диетолога.

Какой напиток для иммунитета приготовить

Гаррингтон отмечает важность здоровья кишечника и иммунитета, когда начинаются холодные месяцы.

"Я каждое утро готовлю этот напиток для здоровья кишечника и иммунитета, и он серьезно меняет жизнь", рассказала она.

Первый ингредиент - это столовая ложка яблочного уксуса, который, по ее словам, помогает поддерживать полезные бактерии в нашем кишечнике.

"Это также отлично помогает сбалансировать уровень сахара в крови, что помогает во всем", - отметила эксперт.

Лимонный сок является вторым ключевым ингредиентом, имеющим секретное оружие против вздутия живота и запоров.

"Напиток лучше работает, когда вы пьете его утром натощак", - посоветовала диетолог.

Также нужно добавить немного чеснока и меда. И не забудьте соединить все это с теплой водой.

По словам диетолога, вам не нужно переживать за вкус, главное - думайте о том, какую пользу принесет вам этот напиток.

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