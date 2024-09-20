6 продуктів, які обов'язково повинні бути на вашому столі восени

Правильне харчування важливе завжди, але осінню це питання стоїть гостро через підвищену небезпеку інфекцій та вірусів. Тому в цю пору лікарі радять обов'язково їсти деякі види фруктів і овочів, які найкраще захищають організм від хвороб.

Які продукти обов'язково мають бути на вашому столі восени - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Які продукти треба обов'язково їсти восени

Виноград

Дослідження показали, що вживання винограду підтримує не лише ваше фізичне, але й когнітивне здоров'я.

Виноград покращує пам'ять і концентрацію. Антиоксидантні сполуки в ньому допомагають мінімізувати окислювальний стрес у мозку, що може захистити його від погіршення когнітивних функцій і втрати пам'яті з віком!

Інжир

Плоди інжиру є чудовим джерелом вітамінів А та С, кальцію, заліза, калію, магнію. Один середній плід містить 37 калорій, 0,5 мг натрію, 10 г вуглеводів, 1,45 г клітковини, 8 г цукру.

Утім, варто пам'ятати: інжир корисний у помірних кількостях. Одна штучка на день забезпечить вам здоров'я та довголіття.

Гарбуз

Гарбуз позитивно впливає на роботу багатьох систем організму: підвищує опірність організму до зовнішніх загроз і захворювань, зміцнює імунну систему. Знижує рівень холестерину, зміцнює судинну стінку, позитивно впливає на роботу серця, нормалізує тиск.

В гарбузі є не менше 20% вітаміну С, що дуже допоможе при профілактиці застуди.

Груша

Груші є прекрасним джерелом вітамінів і мінералів, тому вони здатні запобігти ризику розвитку діабету ІІ типу, ішемічної хвороби серця та онкології.

Всі груші, незалежно від сорту, форми та кольору багаті на поживні речовини. Ці фрукти є відмінними помічниками у боротьбі з хворобами. Груша годує корисні бактерії кишечника та робить його роботу регулярною!

Буряк

Речовини в складі буряка покращують обмін речовин, активізують роботу кровотворення, зміцнюють імунітет.

Буряк рекомендується при будь-яких захворюваннях кишечника і запаленнях.

Також він вкрай корисний при закрепах і проблемах з мікрофлорою кишечника.

Яблуко

Яблука складаються з великої кількості вітамінів та корисних речовин. Зокрема, в 1 яблуці міститься 25 г вуглеводів, 4 г клітковини, 14% добової норми вітаміну С, 6% добової норми калію, 5% добової норми вітаміну К, 2-4% добової норми марганцю, міді, а також вітамінів A, E, B1, B2 та B6.

Яблука містять клітковину, завдяки чому ефективно нормалізують мікрофлору кишківника. Це своєю чергою захищає організм від різних хвороб.

Споживання яблук допомагає знизити ризики діабету завдяки високому вмісту поліфенолів та клітковини у складі.