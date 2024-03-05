Всього три інгредієнти і 20 хвилин: як швидко приготування смачні солоні круасани

Ранкова кава з круасаном - чи не найкращий початок дня. Можна приготувати солоний варіант популярного смаколика з простих трьох інгредієнтів.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку кулінара "tg_culinary_workshop".
Листкове тісто - знахідка для господинь. Практично все, що є в холодильнику, може стати начинкою для солоних круасанів. До того ж такі круасани доволі легко формувати.
Для приготування знадобляться такі інгредієнти:
Також додатково знадобиться куряче яйце та зелень.
На лист розмороженого листкового тіста потрібно викласти квадратики твердого сиру, зверху шинку та накрити другим листом.
Далі наріжте тісто з начинкою на трикутники. Після цього скрутіть в рулетик, як на відео.
Викладіть сформовані круасани на застелене деко. Запікайте в розігрітій до 190°C духовці з підвищенням до 200°C приблизно 20-30 хвилин.
Додамо, що за бажання перед випіканням круасани можна змастити збитим яйцем, а всередину додати трохи свіжої зелені.
@tg_culinary_workshop КРУАСАНИ ВСЬОГО З ТРЬОХ ІНГРЕДІЄНТІВ Підтримайте мене коментарем і лайком Приєднуйся до мого кулінарного телеграм каналу де є багато рецептів з грамовкою і приготуванням посилання в описі профілю Нам знадобиться: Тісто листкове бездрожжеве Шинка (або будь-яке улюблене м'ясо) Сир Приготування: Розгортаємо листкове тісто (не надто тонке, щоб не порвалося і не надто товсте, щоб точно пропеклося) Викладаємо шинку та сир, потім зверху накриваємо другим шаром тіста Розрізаємо на трикутники і закочуємо, як на відео і зверху змащуємо жовтком Відправляємо в розігріту до 200С градусів духовку. Випікаємо 20-30 хвилин. Час приготування залежить від вашої духовки і наскільки тонко ви розкатали тісто Смачного Ще більше рецептів в телеграм каналі #закуска #круасани #смачно #рецепт #простийрецепт оригінальний звук - @culinary_workshop
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