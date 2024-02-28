ua en ru
Ср, 28 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські облизні: старовинні смаколики, якими ласували наші бабусі та дідусі

Середа 28 лютого 2024 07:45
UA EN RU
Українські облизні: старовинні смаколики, якими ласували наші бабусі та дідусі Як готувати справжні українські облизні (facebook.com/makovia)
Автор: Анна Шиканова

Облизні - це пиріжки з прісного тіста, смажені в олії. У них додають повидло, мед, горіхи, корицю. Такий старовинний десерт готували українці багато років тому. Готуються вони просто, швидко зникають з тарілки й цілком відповідають свої назві.

Як готувати українські облизні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео в YouTube-каналі "Кухня як релакс".

Що вам знадобиться:

Для тіста:

  • Борошно пшеничне - 300 г
  • Цукор - 2 ст. л.
  • Сіль - до свого смаку
  • Розпушувач - ½ ч. л.
  • Цукор ванільний - 10 г
  • Олія - 1 ст. л.
  • Кисляк або кефір - 1 склянка

Для начинки:

  • Волоські горіхи - до свого смаку

Також для начинки підійде солодкий сир, розпарені родзинки, повидло або розтертий мак.

Для смаження:

  • Олія соняшникова - 300 мл

Для подачі:

  • Цукрова пудра
  • Кориця мелена
  • Мед

Як готувати українські облизні

Просійте борошно та додайте ванільний цукор, дрібку солі, розпушувач. Влийте олію та кисляк. Перемішуйте спочатку ложкою, а потім руками замісіть тісто. Накрийте його рушником та залиште на 30 хвилин.

Розкачайте тісто завтовшки до 5 мм і виріжте чарочкою маленькі кружечки. На кожен кружечок покладіть половинку горіха або іншу начинку та заліпіть, як вареник.

Розігрійте ємність для смаження та влийте олію. Смажити облизні потрібно у киплячій олії до готовності.

Розділіть пиріжки на дві миски. Одну порцію посипте цукровою пудрою, а другу - посипте корицею та полийте розтопленим медом.

До речі, раніше ми ділилися рецептом гуцульської росівниці.

А ще розповідали, як готувати ситну козацьку коцюрбу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Українська кухня Рецепти
NEWS
Тарифи, пенсії, субсидії: яких змін чекати українцям у березні
Тарифи, пенсії, субсидії: яких змін чекати українцям у березні