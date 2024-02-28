Українські облизні: старовинні смаколики, якими ласували наші бабусі та дідусі

Облизні - це пиріжки з прісного тіста, смажені в олії. У них додають повидло, мед, горіхи, корицю. Такий старовинний десерт готували українці багато років тому. Готуються вони просто, швидко зникають з тарілки й цілком відповідають свої назві.

Як готувати українські облизні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео в YouTube-каналі "Кухня як релакс".

Що вам знадобиться:

Для тіста:

Борошно пшеничне - 300 г

Цукор - 2 ст. л.

Сіль - до свого смаку

Розпушувач - ½ ч. л.

Цукор ванільний - 10 г

Олія - 1 ст. л.

Кисляк або кефір - 1 склянка

Для начинки:

Волоські горіхи - до свого смаку

Також для начинки підійде солодкий сир, розпарені родзинки, повидло або розтертий мак.

Для смаження:

Олія соняшникова - 300 мл

Для подачі:

Цукрова пудра

Кориця мелена

Мед

Як готувати українські облизні

Просійте борошно та додайте ванільний цукор, дрібку солі, розпушувач. Влийте олію та кисляк. Перемішуйте спочатку ложкою, а потім руками замісіть тісто. Накрийте його рушником та залиште на 30 хвилин.

Розкачайте тісто завтовшки до 5 мм і виріжте чарочкою маленькі кружечки. На кожен кружечок покладіть половинку горіха або іншу начинку та заліпіть, як вареник.

Розігрійте ємність для смаження та влийте олію. Смажити облизні потрібно у киплячій олії до готовності.

Розділіть пиріжки на дві миски. Одну порцію посипте цукровою пудрою, а другу - посипте корицею та полийте розтопленим медом.