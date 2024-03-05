Всего три ингредиента и 20 минут: как быстро приготовления вкусные соленые круассаны

Что понадобится

Слоеное тесто - находка для хозяек. Практически все, что есть в холодильнике, может стать начинкой для соленых круассанов. К тому же, такие круассаны довольно легко формировать.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

слоеное тесто - 300 г

ветчина - 200 г

твердый сыр - 200 г

Также дополнительно понадобится куриное яйцо и зелень.

Легкий способ приготовления

На лист размороженного слоеного теста нужно выложить квадратики твердого сыра, сверху ветчину и накрыть вторым листом.

Затем нарежьте тесто с начинкой на треугольники. После этого сверните в рулетик, как на видео.

Выложите сформированные круассаны на застеленный противень. Запекайте в разогретой до 190°C духовке с повышением до 200°C приблизительно 20-30 минут.

При желании перед выпеканием круассаны можно смазать взбитым яйцом, а внутрь добавить немного свежей зелени.

Как приготовить вкусные соленые круассаны (фото: скриншот)