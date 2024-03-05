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Всего три ингредиента и 20 минут: как быстро приготовления вкусные соленые круассаны

Как приготовить вкусные соленые круасаны (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Утренний кофе с круассаном - едва ли не самое лучшее начало дня. Можно приготовить соленый вариант популярной вкусности из простых трех ингредиентов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу кулинара "tg_culinary_workshop".

Что понадобится

Слоеное тесто - находка для хозяек. Практически все, что есть в холодильнике, может стать начинкой для соленых круассанов. К тому же, такие круассаны довольно легко формировать.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • слоеное тесто - 300 г
  • ветчина - 200 г
  • твердый сыр - 200 г

Также дополнительно понадобится куриное яйцо и зелень.

Легкий способ приготовления

На лист размороженного слоеного теста нужно выложить квадратики твердого сыра, сверху ветчину и накрыть вторым листом.

Затем нарежьте тесто с начинкой на треугольники. После этого сверните в рулетик, как на видео.

Выложите сформированные круассаны на застеленный противень. Запекайте в разогретой до 190°C духовке с повышением до 200°C приблизительно 20-30 минут.

При желании перед выпеканием круассаны можно смазать взбитым яйцом, а внутрь добавить немного свежей зелени.

Как приготовить вкусные соленые круассаны (фото: скриншот)

@tg_culinary_workshop КРУАСАНИ ВСЬОГО З ТРЬОХ ІНГРЕДІЄНТІВ Підтримайте мене коментарем і лайком Приєднуйся до мого кулінарного телеграм каналу де є багато рецептів з грамовкою і приготуванням посилання в описі профілю Нам знадобиться: Тісто листкове бездрожжеве Шинка (або будь-яке улюблене м'ясо) Сир Приготування: Розгортаємо листкове тісто (не надто тонке, щоб не порвалося і не надто товсте, щоб точно пропеклося) Викладаємо шинку та сир, потім зверху накриваємо другим шаром тіста Розрізаємо на трикутники і закочуємо, як на відео і зверху змащуємо жовтком Відправляємо в розігріту до 200С градусів духовку. Випікаємо 20-30 хвилин. Час приготування залежить від вашої духовки і наскільки тонко ви розкатали тісто Смачного Ще більше рецептів в телеграм каналі #закуска #круасани #смачно #рецепт #простийрецепт оригінальний звук - @culinary_workshop
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