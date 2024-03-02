Карпатські базарі: як приготувати унікальні бульб'яні пироги з підливою

Карпатські базарі - одна з найвідоміших страв української кухні. У різних регіонах ця страва має й інші назви - книдлі, палюшки, пизи, тирчані, трині пироги. Ґаздині з Карпат їх називають базарі та готують за особливим рецептом. Унікальність базарів у поєднанні сирої тертої картоплі з приправленим домашнім сиром.

Як приготувати карпатські базарі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео в YouTube-каналі "Карпатські шкварки".

Що вам знадобиться:

Картопля - 2 кг

Цибуля - 2 шт.

Яйця курячі - 1 шт.

Борошно - 4 ст. ложки

Сіль - 1 ч. ложка

Для начинки:

Сир кисломолочний - 300 г

Яйця курячі - 1 шт.

Кріп, гілочка - 2 шт.

Сіль - до свого смаку

Для підливи:

Гриби сушені - 50 г

Цибуля - 2 шт.

Олія - 30 мл

Як готувати карпатські базарі

Гриби для підливи покладіть в миску та залийте холодною водою. Залиште на 20 хвилин.

Свіжий сир добре розітріть виделкою, додайте яйце, подрібнений кріп, сіль та все добре перемішайте.

З грибів злийте воду, промийте та відваріть у підсоленій воді протягом 30 хвилин.

Цибулю наріжте напівкільцями та обсмажте на олії на середньому вогні до золотистого кольору.

Зварені гриби відкиньте на сито, щоб стекла вода. Наріжте їх невеликими шматочками та додайте до цибулі. Смажте, помішуючи, ще кілька хвилин.

2 середні цибулі натріть на дрібній тертці. Начистіть картоплю та теж натріть на дрібній тертці.

Каструлю застеліть марлею, відкиньте на неї терту картоплю та добре відтисніть з неї сік. Сік залиште, щоб відстоявся.

У глибоку миску складіть картоплю, цибулю та перемішайте. Додайте борошно, яйце, сіль і добре вимішайте.

Сік акуратно перелийте в окремий посуд, а крохмаль, який залишився на дні, додайте до картопляної маси. Від картопляної маси візьміть невелику кількість та скачайте з неї кульку. Зробіть паляничку розміром з долоню і на середину покладіть половину чайної ложки сирної начинки. Краї защипайте і сформуйте кульку.

Таким чином зробіть зі всією сирною та картопляною масою. Викладайте кульки на тарілку на відстані одна від одної.

У великій каструлі закип'ятіть воду, додайте пів чайної ложки солі, картопляний сік та викладайте кульки. Варіть невеликими партіями 10-15 хвилин й обережно перемішуйте.

Готові базарі дістаньте шумівкою та викладайте на тарілку. Заправте грибною засмажкою та подавайте до столу.