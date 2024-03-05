Всього три інгредієнти і 20 хвилин: як швидко приготування смачні солоні круасани

Ранкова кава з круасаном - чи не найкращий початок дня. Можна приготувати солоний варіант популярного смаколика з простих трьох інгредієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку кулінара " tg_culinary_workshop ".

Що знадобиться

Листкове тісто - знахідка для господинь. Практично все, що є в холодильнику, може стати начинкою для солоних круасанів. До того ж такі круасани доволі легко формувати.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

листкове тісто - 300 г

шинка - 200 г

твердий сир - 200 г

Також додатково знадобиться куряче яйце та зелень.

Легкий спосіб приготування

На лист розмороженого листкового тіста потрібно викласти квадратики твердого сиру, зверху шинку та накрити другим листом.

Далі наріжте тісто з начинкою на трикутники. Після цього скрутіть в рулетик, як на відео.

Викладіть сформовані круасани на застелене деко. Запікайте в розігрітій до 190°C духовці з підвищенням до 200°C приблизно 20-30 хвилин.

Додамо, що за бажання перед випіканням круасани можна змастити збитим яйцем, а всередину додати трохи свіжої зелені.

Як приготувати смачні солоні круасани (фото: скриншот)