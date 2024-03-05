Всего три ингредиента и 20 минут: как быстро приготовления вкусные соленые круассаны
Утренний кофе с круассаном - едва ли не самое лучшее начало дня. Можно приготовить соленый вариант популярной вкусности из простых трех ингредиентов.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу кулинара "tg_culinary_workshop".
Что понадобится
Слоеное тесто - находка для хозяек. Практически все, что есть в холодильнике, может стать начинкой для соленых круассанов. К тому же, такие круассаны довольно легко формировать.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
- слоеное тесто - 300 г
- ветчина - 200 г
- твердый сыр - 200 г
Также дополнительно понадобится куриное яйцо и зелень.
Легкий способ приготовления
На лист размороженного слоеного теста нужно выложить квадратики твердого сыра, сверху ветчину и накрыть вторым листом.
Затем нарежьте тесто с начинкой на треугольники. После этого сверните в рулетик, как на видео.
Выложите сформированные круассаны на застеленный противень. Запекайте в разогретой до 190°C духовке с повышением до 200°C приблизительно 20-30 минут.
При желании перед выпеканием круассаны можно смазать взбитым яйцом, а внутрь добавить немного свежей зелени.
Как приготовить вкусные соленые круассаны (фото: скриншот)
@tg_culinary_workshop КРУАСАНИ ВСЬОГО З ТРЬОХ ІНГРЕДІЄНТІВ Підтримайте мене коментарем і лайком Приєднуйся до мого кулінарного телеграм каналу де є багато рецептів з грамовкою і приготуванням посилання в описі профілю Нам знадобиться: Тісто листкове бездрожжеве Шинка (або будь-яке улюблене м'ясо) Сир Приготування: Розгортаємо листкове тісто (не надто тонке, щоб не порвалося і не надто товсте, щоб точно пропеклося) Викладаємо шинку та сир, потім зверху накриваємо другим шаром тіста Розрізаємо на трикутники і закочуємо, як на відео і зверху змащуємо жовтком Відправляємо в розігріту до 200С градусів духовку. Випікаємо 20-30 хвилин. Час приготування залежить від вашої духовки і наскільки тонко ви розкатали тісто Смачного Ще більше рецептів в телеграм каналі #закуска #круасани #смачно #рецепт #простийрецепт оригінальний звук - @culinary_workshop
Ранее мы сообщали, как приготовить уникальные бульбяные пироги с подливкой.
Также мы писали о старинных вкусностях, которыми лакомились наши бабушки и дедушки.