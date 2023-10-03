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Вслід за колишнім: Даша Квіткова натякнула на новий роман після розлучення з Добриніним

Вівторок 03 жовтня 2023 14:20
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Вслід за колишнім: Даша Квіткова натякнула на новий роман після розлучення з Добриніним Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Іванна Пашкевич

Популярна блогерка Даша Квіткова, яка у червні цього року офіційно розірвала шлюб з Нікітою Добриніним, знову не самотня. Зірка натякнула на нові стосунки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю інфлюенсерки для сайту УНІАН.

Вже не самотня

Після розриву з телеведучим Квітковій приписували різні романи.

Спочатку ходили чутки, що переможниця шоу "Холостячка-9" пішла від колишнього через продюсера Євгена Таллера, з яким вона начебто зраджувала ведучому.

Пізніше Даші стали приписувати роман з екс-"холостяком" Михайлом Заливако, з яким її останнім часом бачать в одній компанії.

Вслід за колишнім: Даша Квіткова натякнула на новий роман після розлучення з Добриніним

Михайло Заливако і Євген Таллер (фото: колаж Styler)

Все це блогерка не коментувала, а днями Квіткова вперше зізналася, що відчуває себе щасливою і цінує те, що має, але розкривати деталі не стала.

"Так, я можу сказати, що зараз я щаслива і дуже ціную те, що є. Поки більше нічого не хочеться говорити", - поділилася вона у свому інтерв’ю.

Також знаменитість розповіла, як змінилося її життя після розлучення.

Вслід за колишнім: Даша Квіткова натякнула на новий роман після розлучення з Добриніним

Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)

"Після розлучення нічого не змінилось, тобто у мене не додалось зобов’язань. Мені не було важко у шлюбі, я робила те саме, що і зараз поза ним, усе від А до Я. Зараз у мене є допомога, тому все добре", - зізналася вона.

Квіткова додала, що з колишнім чоловіком вона зараз у нейтральних стосунках, у стосунках батьків. Вони спілкуються виключно з приводу Лева і "більше нічого між ними немає".

Вслід за колишнім: Даша Квіткова натякнула на новий роман після розлучення з Добриніним

Нікіта Добринін з Квіткововю (фото: instagram.com/kvittkova)

Раніше ми розповідали, що у мережі пліткують про нову ймовірну дівчину Нікіти Добриніна.

Також нещодавно зірка "Холостячки" вперше показав маму свого маленького сина.

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Нікіта Добринін Даша Квиткова звезды шоу-бизнеса