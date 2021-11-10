Как вскипятить молоко, чтобы оно не сбежало и не пригорело: простой лайфхак

Все очень знакомая ситуация, когда поставили молоко для каши, а оно сбежало и осталось на плите. Но не стоит расстраиваться, ведь существует простой лайфхак, который решить эту ситуацию.

Так, один из самых простых вариантов, это всегда следить и помешивать молоко, чтобы оно не вскипело.

Однако, существует и другой способ, как бросить кубик льда, как только молоко начнет закипать.

Кроме того, существует и другой лайфхак, о котором мало кто знает. В частности, для этого нужно предварительно намазать бортики кастрюли сливочным маслом или оливковым маслом. Отмечается, что жирная среда будет настоящим препятствием для выкипания молока.

Также, купленное молоко на рынке всегда нужно кипятить перед употреблением, потому что есть высокий риск получить пищевое отравление. А вот пастеризованное молоко, купленное в магазине кипятить не обязательно, можно употреблять в сыром виде, поскольку на производстве оно проходит обработку и разливается в тару в стерильных условиях.

При комнатной температуре кипяченое молоко рекомендуется хранить не более 18 часов, в холодильнике – 3 суток. Как и в свежее молоко в кипяченое впоследствии из внешней среды попадают бактерии, которые постепенно вызывают скисание. При правильно хранении молоко после кипячения в холодильнике хранится дольше.