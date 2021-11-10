Як скип'ятити молоко, щоб воно не збігло і не пригоріло: простий лайфхак

Всі дуже знайома ситуація, коли поставили молоко для каші, а воно збігло і залишилося на плиті. Але не варто засмучуватись, адже існує простий лайфхак, який вирішити цю ситуацію.

Так, один із найпростіших варіантів, це завжди слідкувати та помішувати молоко, аби воно не скипіло.

Однак, існує й інший спосіб, як кинути кубик льоду, як тільки молоко почне закипати.

Окрім того, існує й інший лайфхак, про який мало хто знає. Зокрема, для цього потрібно попередньо намазати бортики каструлі вершковим маслом чи оливковою олією. Зазначається, що жирне середовище буде справжньою перешкодою для википання молока.

Також, куплене молоко на ринку завжди потрібно кип'ятити перед вживанням, бо є високий ризик отримати харчове отруєння. А от пастеризоване молоко, куплене в магазині кип’ятити не обов’язково, можна вживати в сирому вигляді, оскільки на виробництві воно проходити обробку і розливається в тару в стерильних умовах.

При кімнатній температурі кип’ячене молоко рекомендується зберігати не більше 18 годин, в холодильнику – 3 доби. Як і у свіже молоко в кип’ячене згодом із зовнішнього середовища потрапляють бактерії, які поступово викликають скисання. При правильно зберіганні молоко після кип’ятіння в холодильнику зберігається довше.