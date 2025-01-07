Всі жінки Василя Вірастюка. Що відомо про особисте життя стронгмена

Напередодні 50-річний стронгмен і народний депутат Василь Вірастюк повідомив, що вп’яте став батьком . Його життєвий шлях, наповнений спортивними досягненнями, неодноразово переплітався з важливими особистими моментами. У центрі уваги, крім його кар'єри, неодноразово опинялися і стосунки знаменитості.

Хто ж вони - жінки, які стали частиною історії спортсмена - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Першою дружиною Вірастюка стала Світлана. Цей шлюб тривав лише три роки, з 2003 по 2006 рік, і завершився трагічно - її життя обірвалося у віці 28 років під час лавини на гірськолижному курорті в Туреччині.

У пари залишився син Адам, якому зараз 20 років. В одному зі своїх інтерв'ю нардеп поділився, що важко переживав цю втрату, але один сон допоміг йому зібратися і рухатися далі.

Василь Вірастюк з першою дружиною (фото: YouTube-канал Слави Дьоміна)

"Почав пити до дев'ятого дня. От впродовж цих днів, поки ми не замовили службу Божу на дев'ятий день, я не просихав. Я ранок починав зі стакана горілки. Потім взяв себе в руки на дев'ятий день, сказав, що життя на цьому не завершується, потрібно закінчувати. В тебе підростає син, треба жити, працювати задля нього, задля себе, задля свого майбутнього", - розповідав чоловік.

"Якраз в ту ніч такий сон - вона мені сказала: "Не потрібно себе так вбивати. Не переживай сильно. Переймаєшся, я знаю. Тим, що я важко помирала в муках, я тобі скажу, що це все було дуже швидко і легко. Тому не вбивайся так". І все, я зайняв себе роботою", - ділився він.

Після трагедії Василь віддав свого маленького сина Адама під опіку своїм батькам. Після поховання жінки вони забрали хлопця і поїхали до Івано-Франківська.

Невдовзі після цього Вірастюк розпочав стосунки з Інною, з якою одружився. Їхній шлюб тривав 15 років, до 2024 року. Вони стали батьками ще двох синів - 16-річного Олега та 8-річного Сашка. Як зазначає стронгмен, у них з Інною часто виникали розбіжності щодо виховання дітей.

Василь Вірастюк з дружиною Інною та дітьми (фото: instagram.com/vasylvirastyuk)

"Ми прожили разом 15 років, народили двох дітей і було всякого. Якщо ти хочеш дізнатися, на чому ми не зійшлись, то ще раз скажу і повторюся – це різні погляди щодо виховання дітей. Я завжди стояв на тому, що з дітьми потрібно спілкуватись. Якщо є конфлікт, то завжди потрібно вислухати й дізнатися, як мінімум, два варіанти, дві сторони. Тому я садив навпроти себе і завжди спілкувався, і завжди розмовляв. А моя дружина - безкомпромісна. В неї підхід - витягнула шаблюку і рубає", - ділився він.

Василь Вірастюк з дружиною Інною та дітьми (фото: instagram.com/vasylvirastyuk)

Розрив у стосунках стався після того, як Інна поїхала до Праги з дітьми на початку повномасштабного вторгнення Росії. Василь наполягав на тому, щоб залишитися в Україні, але дружина вирішила послухати пораду матері й виїхала з країни.

"Повага, мабуть, була, взаєморозуміння не було десь там на фінальній стадії. Я був винний в тому, що я їх відпустив за кордон. Потрібно було все-таки наполягати на тому, щоб вони нікуди не їхали, тому що в тому не було ніякої потреби. Вона вперлась, я поїду за кордон. І от звідти пішов розкол цей, тобто кохання", - пояснював нардеп.

Василь Вірастюк з дружиною Інною та дітьми (фото: instagram.com/vasylvirastyuk)

Перебуваючи у шлюбі, у спортсмена почалися нові стосунки. Його новою обраницею стала 38-річна дизайнерка Ірина Зінченко, з якою він випадково познайомився на родинній вечері.

"Ми з дружиною Інною були в ресторані. Це відбувалося в Івано-Франківську і підійшла група дівчат чисто сфотографуватися. Оце було наше перше знайомство. Десь якраз був 2019 рік. Це от перше випадкове знайомство, ми знайшли потім по фейсбуку, можна легко відслідкувати. Це вже був 2021 рік. Захоплення вже прийшло потім, в процесі, якраз повномасштабного", - розповів стронгмен.

Новий роман нардеп вважає своєрідною помстою за те, що дружина з дітьми виїхала за кордон. Спільні діти, 16-річний Олег та 8-річний Олександр, не сприйняли вчинок батька дуже позитивно, хоча він досі не одружився, а перебуває у цивільному шлюбі.

Василь Вірастюк з коханою Іриною (фото: instagram.com/vasylvirastyuk)

Як зазначає спортсмен, Олег ставиться до нової обраниці батька з обережністю, особливо враховуючи, що саме нардеп був ініціатором розлучення з Інною.

Зараз його ексдружина вимагає великих щомісячних аліментів, що значно перевищує фінансові можливості Василя.

До слова, у середині 2023 року нова кохана Вірастюка народила йому сина, якого назвали Володимир. 6 січня 2025-го у пари народився ще один син Ярослав.

За словами стронгмена, він не має наміру офіційно реєструвати шлюб із Зінченко.