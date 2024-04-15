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Василь Вірастюк вчетверте став батьком: хто народився у спортсмена

Понеділок 15 квітня 2024 18:07
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Василь Вірастюк вчетверте став батьком: хто народився у спортсмена Василь Вірастюк (фото: скріншот з відео)
Автор: Іванна Пашкевич

Український спортсмен, заслужений майстер спорту України Василь Вірастюк вчетверте став батьком.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю знаменитості для YouTube-каналу "Слава +".

Василь Вірастюк знову став батьком

Зі слів спортсмена, дев’ять місяців тому у нього народився четвертий син. Назвали його Володимир.

Також він розповів про нові стосунки, які почалися тоді, коли його екс-дружина Інна поїхала за кордон.

Кохану Василя звати Ірина. Познайомилися вони випадково у 2019 році, коли депутат був у ресторані з колишньою.

"Це відбувалося в Івано-Франківську і підійшла група жінок сфотографуватися. Це було наше перше знайомство", - розповів Вірастюк.

Наступного разу вони побачилися у 2021-му. Зараз, зізнається спортсмен, він дуже щасливий і закоханий.

Що відомо про особисте життя Вірастюка

Перший шлюб спортсмена було укладено у 2003 році зі Світланою Забіякою - чемпіонкою України з фітнесу. Але екс-дружина спортсмена трагічно загинула.

Вже 2007 року він одружився вдруге з Інною, яка працювала в німецькій фармацевтичній компанії. У шлюбі в них народилося двоє дітей - Олег та Олександр.

У 2023-му чоловік оголосив про розлучення з Інною.

Нещодавно ми розповідали, що відома українська ведуча у 37 вперше стане мамою.

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