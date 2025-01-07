Все женщины Василия Вирастюка. Что известно о личной жизни стронгмена

Накануне 50-летний стронгмен и народный депутат Василий Вирастюк сообщил, что в пятый раз стал отцом . Его жизненный путь, наполненный спортивными достижениями, неоднократно переплетался с важными личными моментами. В центре внимания, помимо его карьеры, неоднократно оказывались и отношения знаменитости.

Первой женой Вирастюка стала Светлана. Этот брак продлился всего три года, с 2003 по 2006 год, и завершился трагически - ее жизнь оборвалась в возрасте 28 лет во время лавины на горнолыжном курорте в Турции.

У пары остался сын Адам, которому сейчас 20 лет. В одном из своих интервью нардеп поделился, что тяжело переживал эту потерю, но один сон помог ему собраться и двигаться дальше.

Василий Вирастюк с первой женой (фото: YouTube-канал Славы Демина)

"Начал пить до девятого дня. Вот в течение этих дней, пока мы не заказали службу Божью на девятый день, я не просыхал. Я утро начинал со стакана водки. Потом взял себя в руки на девятый день, сказал, что жизнь на этом не заканчивается, нужно заканчивать. У тебя подрастает сын, надо жить, работать ради него, ради себя, ради своего будущего", - рассказывал мужчина.

"Как раз в ту ночь такой сон - она мне сказала: «Не нужно себя так убивать. Не переживай сильно. Переживаешь, я знаю. Тем, что я тяжело умирала в муках, я тебе скажу, что это все было очень быстро и легко. Поэтому не убивайся так". И все, я занял себя работой", - делился он.

После трагедии Василий отдал своего маленького сына Адама под опеку своим родителям. После похорон женщины они забрали парня и поехали в Ивано-Франковск.

Вскоре после этого Вирастюк начал отношения с Инной, на которой женился. Их брак длился 15 лет, до 2024 года. Они стали родителями еще двух сыновей - 16-летнего Олега и 8-летнего Саши. Как отмечает стронгмен, у них с Инной часто возникали разногласия по поводу воспитания детей.

Василий Вирастюк с женой Инной и детьми (фото: instagram.com/vasylvirastyuk)

"Мы прожили вместе 15 лет, родили двоих детей и было всякого. Если ты хочешь узнать, на чем мы не сошлись, то еще раз скажу и повторюсь - это разные взгляды по воспитанию детей. Я всегда стоял на том, что с детьми нужно общаться. Если есть конфликт, то всегда нужно выслушать и узнать, как минимум, два варианта, две стороны. Поэтому я сажал напротив себя и всегда общался, и всегда разговаривал. А моя жена - бескомпромиссная. У нее подход - вытащила саблюку и рубит", - делился он.

Василий Вирастюк с женой Инной и детьми (фото: instagram.com/vasylvirastyuk)

Разрыв в отношениях произошел после того, как Инна уехала в Прагу с детьми в начале полномасштабного вторжения России. Василий настаивал на том, чтобы остаться в Украине, но жена решила послушать совет матери и уехала из страны.

"Уважение, видимо, было, взаимопонимания не было где-то там на финальной стадии. Я был виноват в том, что я их отпустил за границу. Нужно было все-таки настаивать на том, чтобы они никуда не ехали, потому что в том не было никакой необходимости. Она уперлась, я поеду за границу. И вот оттуда пошел раскол этот, то есть любовь", - объяснял нардеп.

Василий Вирастюк с женой Инной и детьми (фото: instagram.com/vasylvirastyuk)

Находясь в браке, у спортсмена начались новые отношения. Его новой избранницей стала 38-летняя дизайнер Ирина Зинченко, с которой он случайно познакомился на семейном ужине.

"Мы с женой Инной были в ресторане. Это происходило в Ивано-Франковске и подошла группа девушек чисто сфотографироваться. Это было наше первое знакомство. Где-то как раз был 2019 год. Это вот первое случайное знакомство, мы нашли потом по фейсбуку, можно легко отследить. Это уже был 2021 год. Увлечение уже пришло потом, в процессе, как раз полномасштабного", - рассказал стронгмен.

Новый роман нардеп считает своеобразной местью за то, что жена с детьми уехала за границу. Совместные дети, 16-летний Олег и 8-летний Александр, не восприняли поступок отца очень положительно, хотя он до сих пор не женился, а находится в гражданском браке.

Василий Вирастюк с любимой Ириной (фото: instagram.com/vasylvirastyuk)

Как отмечает спортсмен, Олег относится к новой избраннице отца с осторожностью, особенно учитывая, что именно нардеп был инициатором развода с Инной.

Сейчас его экс-супруга требует больших ежемесячных алиментов, что значительно превышает финансовые возможности Василия.

К слову, в середине 2023 года новая возлюбленная Вирастюка родила ему сына, которого назвали Владимир. 6 января 2025-го у пары родился еще один сын Ярослав.

По словам стронгмена, он не намерен официально регистрировать брак с Зинченко.