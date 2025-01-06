Василь Вірастюк вперше показав молодшу на 11 років кохану, яка народила йому четвертого сина

Народний депутат та стронгмен Василь Вірастюк вперше показав молоду кохану, яка є мамою його четвертої дитини.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, український силач довгий час тримав свої стосунки в таємниці і не поспішав представляти публіці свою обраницю.

Під час святкування Водохреща, зібравшись вдома з друзями, його приятель, майстер спорту України Андрій Бурштин, поділився спільним фото, на якому Вірастюк сидить поряд з брюнеткою Іриною.

Спортсмен зробив репост знімку, підтвердивши, що це його кохана. Раніше він уже ділився фото Ірини, але її обличчя не було видно.

Василь Вірастюк з друзями і коханою (скріншот)

Що відомо про стосунки Вірастюка з Іриною Зінченко

Стосунки Василя з Іриною почалися, коли він ще був одружений з Інною. Після того, як його дружина поїхала за кордон під час війни, спортсмен розпочав роман із іншою жінкою, адже, за його словами, сприйняв від'їзд Інни як зраду.

Рік тому Ірина народила стронгмену сина Володимира, який став для нього четвертим.

Василь Вірастюк з коханою (фото: instagram.com/vasylvirastyuk)

Зінченко - українська дизайнерка, яка заснувала свій бренд "Iryna Zinchenko". Вона спеціалізується на створенні унікальних речей, серед яких весільні, коктейльні та вечірні сукні, а також стильний одяг для чоловіків, дітей та на кожен день.

Обраниця Вірастюка має двох дітей від попереднього шлюбу: 15-річного Дмитра та 10-річної Анастасії