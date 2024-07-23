"Усі вже прокляли мене?". Тарас Цимбалюк перервав мовчання після скандалу з піснями росіян

Тарас Цимбалюк відповів хейтерам

Днями артист відпочивав зі скандальною блогеркою Анною Алхім та іншими друзями.

Знаменитості танцювали під пісні російських виконавців, що викликало обурення серед шанувальників.

Коментуючи свій вчинок, Цимбалюк каже, що не збирається виправдовуватись і перекидати відповідальність на інших. Він помилився і визнає свою провину.

"Всі вже прокляли мене? Всі побажали смерті мені і моїм близьким? Те, що публічна людина зʼявляється у соц просторі і по фону вмикають ворожу музику - це про*об. ЦЕ МІЙ ГРУБИЙ ПРО*ОБ! Я це визнаю і не збираюсь зараз це змахувати на обставини", - написав актор.

Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

"Також не хочу виправдовуватись і списувати на те, що і хто вмикав. Про*об - є про*об! І він тільки мій. Люди, війна - штука загострююча і жорстока. В першу чергу тому, що соціум, практично цього не усвідомлюючи, обернувся на звірів-радикалів, котрі готові одне одного загризти при першій можливості", - додав він.

Також артист звернувся до українців з аудиторією з проханням, щоб вони були пильними.

"Усвідомте, за вами йдуть люди. Як показує практика, ви можете допомагати країні роками, бути прикладом і кумиром, але достатньо однієї помилки і вас з величезною радістю змішають з гі*ном", - сказав Тарас.

Крім того, зірка "Спіймати Кайдаша" дорікнув журналістам за їхній "кульгаючий рівень професіоналізму".

"Мені дуже шкода той кульгаючий рівень професіоналізму певного прошарку журналістів, які звикли піаритись тільки на про*обах людей. Бо розуміють, що це ї*учі охвати і єдиний шанс для їхніх пабліків…", - висловився Цимбалюк.

"Дякую, друзям, близьким, колегам, людям у соц мережах, що вчора телефонували, писали і підтримували! Ціную! Був не правий", - підсумував він.

Що передувало скандалу

Нещодавно скандальна блогерка Анна Алхім виклала у своєму блозі відео, де її друзі плавають у басейні, а на фоні грає музика.

На інших кадрах всі енергійно танцюють під пісні російських виконавців, один з яких підтримує війну в Україні.

Тарас Цимбалюк розважається в компанії Алхім (фото: скріншоти з відео)

Тарас і його кохана Світлана Готочкіна також розважалися з іншими, що викликало здивування в шанувальників, адже ще на початку великої війни Цимбалюк наголосив на необхідності розриву будь-яких зв'язків з Росією.