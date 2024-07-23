"Все уже прокляли меня?". Тарас Цымбалюк прервал молчание после скандала с песнями россиян

Тарас Цымбалюк ответил хейтерам

На днях артист отдыхал со скандальной блогершей Анной Алхим и другими друзьями.

Знаменитости танцевали под песни российских исполнителей, что вызвало негодование среди поклонников.

Комментируя свой поступок, Цымбалюк говорит, что не собирается оправдываться и перекидывать ответственность на других. Он ошибся и признает свою вину.

"Все уже прокляли меня? Все пожелали смерти мне и моим близким? То, что публичный человек появляется в соц пространстве и по фону включают враждебную музыку - это про*об. ЭТО МОЙ ГРУБЫЙ ПРО*ОБ! Я это признаю и не собираюсь сейчас это смахивать на обстоятельства", - написал актер.

Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

"Также не хочу оправдываться и списывать на то, что и кто включал. Про*об - есть про*об! И он только мой. Люди, война - штука обостряющая и жестокая. В первую очередь потому, что социум, практически этого не осознавая, превратился в зверей-радикалов, которые готовы друг друга загрызть при первой возможности", - добавил он.

Также артист обратился к украинцам с аудиторией с просьбой, чтобы они были бдительными.

"Осознайте, за вами идут люди. Как показывает практика, вы можете помогать стране годами, быть примером и кумиром, но достаточно одной ошибки и вас с огромной радостью смешают с г*ном", - сказал Тарас.

Кроме того, звезда "Спіймати Кайдаша" упрекнул журналистов за их "хромающий уровень профессионализма".

"Мне очень жаль тот хромающий уровень профессионализма определенной прослойки журналистов, которые привыкли пиариться только на про*обах людей. Потому что понимают, что это е*учий охват и единственный шанс для их пабликов...", - высказался Цымбалюк.

"Спасибо, друзьям, близким, коллегам, людям в соцсетях, что вчера звонили, писали и поддерживали! Ценю! Был не прав", - подытожил он.

Что предшествовало скандалу

Недавно скандальная блогерша Анна Алхим выложила в своем блоге видео, где ее друзья плавают в бассейне, а на фоне играет музыка.

На других кадрах все энергично пляшут под песни российских исполнителей, один из которых поддерживает войну в Украине.

Тарас Цымбалюк развлекается в компании Алхим (фото: скриншоты из видео)

Тарас и его любимая Светлана Готочкина также развлекались с другими, что вызвало удивление поклонников, ведь еще в начале большой войны Цымбалюк отметил необходимость разрыва каких-либо связей с Россией.